DRIFF 2024, al via la XVI edizione del Festival "Del Racconto, il Film" tra scrittura e cinema

BARI - È stata presentata oggi nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città la XVI edizione di Del Racconto, il Film (DRIFF), la rassegna culturale itinerante che unisce letteratura e cinema, organizzata dalla cooperativa sociale I Bambini di Truffaut. La manifestazione, unica nel Mezzogiorno per la sua capacità di coniugare narrazione scritta e visiva con tematiche sociali, torna con un ricco programma di 21 appuntamenti in sette Comuni dell’area metropolitana di Bari, oltre a tre speciali incontri all’interno delle carceri di Trani e Turi.

A illustrare i dettagli dell’edizione 2024 sono intervenuti l’assessora comunale alle Culture Paola Romano, il direttore artistico Giancarlo Visitilli, rappresentanti istituzionali, associazioni ed enti partner. Il festival sarà inaugurato il 17 giugno a Bari, in largo Vito Maurogiovanni, con la proiezione del film Criature della regista Cécile Allegra, accompagnata dall’attrice Marianna Fontana.

“Una rassegna dal forte valore educativo, capace di coinvolgere le piazze e stimolare riflessione anche al di fuori dell’ambiente scolastico”, ha dichiarato l’assessora Romano.

Giancarlo Visitilli ha ricordato come Del Racconto, il Film abbia coinvolto, in 16 anni, oltre mille ospiti tra registi, attori, sceneggiatori, scrittori e operatori sociali, con un’attenzione costante alla dimensione comunitaria e alla “cura” come vocazione culturale e sociale.

Un programma ricco di libri, film e incontri

Il cartellone spazia tra romanzi affermati, opere prime e saggi contemporanei. Tra i protagonisti di questa edizione: Chiara Gily con Aspettami al caffè Napoli, Mario Desiati con Malbianco, Teresa Ciabatti con Donnaregina, Ezio Abbate con Ti vengo a cercare, Barbara Di Gregorio con Cronache dell’età fertile, Yari Selvetella con La mezz’ora della verità, Manuela Montanaro, Dikotomiko, Giorgia Antonelli, Benedetta Centovalli, Alessandro Raveggi, Nichi Vendola, Giuseppe Catozzella e altri.

Non mancheranno momenti dedicati al cinema d’autore: La stanza accanto di Pedro Almodóvar, Emilia Perez di Jacques Audiard, Bird di Andrea Arnold, Noi e loro delle sorelle Coulin, Luce di Bellino e Luzi. Grande attesa per l’esordio alla regia di Greta Scarano con La vita da grandi (16 luglio, Bari), presentato dall’attore Yuri Tuci.

Saranno presentati anche film italiani di forte impatto come Ho visto un re di Giorgia Farina, Ciao Bambino di Edgardo Pistone, Una figlia di Ivano De Matteo e Familia di Francesco Costabile.

Il ricordo, le carceri, il teatro

Il 9 luglio Bari ospiterà una serata in memoria di Amleto De Silva, storico amico del festival, con Chiara Taccioli, Giorgia Antonelli, Alessandra Minervini e Michele Laforgia. Tornano anche le incursioni nelle carceri, quest’anno con L’ultima settimana di settembre di Gianni De Blasi e L’ultima sfida di Antonio Silvestre.

Due gli appuntamenti teatrali (unici a pagamento) grazie alla collaborazione con Puglia Culture: Princesa con Vladimir Luxuria (25 giugno, Sannicandro) e L’arrago. Storia di una baby gang di Gianpiero Borgia (17 luglio, Modugno). A Trani, il 24 giugno, andrà in scena Quando ero bambino, esito del laboratorio teatrale condotto con i detenuti.

Le voci del presente e della poesia

Tra le serate più attese, quella con Giuseppe Catozzella (24 luglio, Giovinazzo), autore del romanzo Non dirmi che hai paura, da cui è tratto l’omonimo film. La poesia sarà protagonista con Soli al mondo di Giuseppe Goffredo e Ahmad Kaddour (27 giugno, Modugno) e con Sacro Queer di Nichi Vendola (2 luglio, Rutigliano), seguito dalla proiezione del documentario No other land, vincitore dell’Oscar 2025.

Premi e partecipazioni

Anche quest’anno saranno assegnati i premi DRIFF, realizzati da Gianni Marsico, per il Miglior film (sezioni I quattrocento colpi e La terra vista dalla luna), il Premio Francesco Laudadio per il Miglior Interprete e il Miglior libro Non ci resta che leggere, scelti da due gruppi lettura e dal pubblico.

Tra gli ospiti attesi anche Giacomo Sartori, Federico Pace, Simona Ruffino, Giovanni Turi, Anna Cantatore, Elena Manzari, numerosi docenti, avvocati, psicologi, attori e giornalisti.

Info utili

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e avranno inizio alle ore 19.30.

Per informazioni:

📞 328/4071538

🌐 ibambiniditruffaut.com

Il festival è sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission, Comuni partner, carceri di Trani e Turi, Ufficio del Garante Regionale, Puglia Culture, Ordine degli Avvocati di Bari, Fondazione Scuola Forense Barese, Associazione Avvocati per i Minorenni Bari-Trani.