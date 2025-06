Decollato il primo volo diretto Bari–New York: Neos collega la Puglia agli USA

BARI – Atterrato questa mattina alle ore 9:00 all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese il primo volo diretto operato da Neos sulla tratta New York–Bari. Il collegamento, attivo fino al 15 ottobre 2025, sarà effettuato ogni settimana con un modernoda 355 posti, configurato in due classi (Premium ed Economy).

Il volo decollerà ogni martedì alle 18:20 (ora locale) dall’aeroporto JFK di New York per atterrare a Bari il mercoledì mattina alle 9:00. Ripartirà poi dallo scalo pugliese alle 11:35, con arrivo a New York previsto per le 14:50.

Un’opportunità strategica per il turismo e il business tra Italia e Stati Uniti, come sottolineato da Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos:

“Siamo molto felici di annunciare questa nuova rotta, che punta a trasportare circa 12.700 passeggeri nel primo anno. Dopo il successo della Palermo–New York, la tratta Bari–New York rafforza il nostro network internazionale, offrendo un volo diretto da un’altra importante regione italiana come la Puglia.”

Grande soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato:

“È una giornata storica per la nostra regione. Questo collegamento è il frutto di un lungo lavoro per rendere la Puglia sempre più attrattiva. Rappresenta un ponte tra i pugliesi d’America e le loro famiglie, ma anche un volano per scambi turistici, culturali ed economici.”

Sulla stessa linea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile:

“Il volo per New York è il simbolo della crescita del nostro sistema aeroportuale e dell’impegno quotidiano del nostro personale. Questa nuova rotta proietta la Puglia su un mercato a fortissimo potenziale, valorizzando il nostro patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico.”

Con il nuovo volo Bari–New York, Neos consolida la sua presenza sul mercato nordamericano, dove opera già con:

4 frequenze settimanali sulla Milano Malpensa–New York;

1 volo settimanale Malpensa–Toronto;

2 frequenze settimanali sulla tratta estiva Palermo–New York.

I biglietti sono disponibili:

sul sito italiano www.neosair.it

sul sito americano www.neosair.com

tramite agenzie di viaggio, OTA, GDS (Amadeus e Sabre) e GSA APG per il mercato USA.

Una nuova era per la mobilità internazionale della Puglia è ufficialmente decollata.