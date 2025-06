Inaugurato il primo volo diretto New York-Bari: Oropan accoglie i passeggeri con le Friselle Classiche, simbolo del Made in Puglia

BARIÈ atterrato questa mattina alle ore 9:00 all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari il, operato dalla compagnia aerea, in collaborazione con. Un evento storico per la mobilità internazionale pugliese, salutato con un benvenuto all’insegna della tradizione:, offerte da, azienda leader della panificazione italiana e ambasciatrice del Made in Puglia nel mondo.

Il collegamento, attivo fino al 15 ottobre 2025, sarà operativo una volta a settimana con un moderno Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e capace di trasportare 355 passeggeri. La partenza da New York (JFK) è prevista ogni martedì alle 18:20 (ora locale), con arrivo a Bari il mercoledì alle 9:00. Il volo di ritorno decolla lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo negli Stati Uniti alle 14:50.

Friselle come messaggere di accoglienza e identità

Ad accogliere i passeggeri in arrivo, una degustazione speciale delle Friselle Classiche a marchio Forte, realizzate con semola rimacinata 100% di grano duro pugliese e lievito madre, secondo l’antica tradizione custodita da Oropan di Altamura.

“Siamo onorati di essere parte di questo momento storico. Le nostre friselle raccontano la nostra identità: sono un prodotto semplice, ma profondamente radicato nella cultura e nella gastronomia pugliese. Un simbolo autentico di accoglienza, ospitalità e benessere”, ha commentato Lucia Forte, AD & CEO di Oropan.

“Basta bagnarle con un po’ d’acqua, aggiungere pomodoro, olio extravergine e origano per trasformarle in un piatto mediterraneo, genuino e rappresentativo della nostra terra.”

Oropan, eccellenza del Made in Italy nel mondo

L’iniziativa rafforza la collaborazione tra Oropan, Neos e Aeroporti di Puglia, e consolida la presenza dell’azienda altamurana nei mercati esteri. Già attiva in 25 paesi, con forte presenza negli USA, in particolare nello Stato di New York e nel New Jersey, Oropan rappresenta un’eccellenza imprenditoriale fondata su tradizione, innovazione e sostenibilità.

“Siamo particolarmente felici che Oropan abbia caratterizzato con un prodotto simbolo della nostra terra una giornata così significativa per la Puglia – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia – Il volo per New York rappresenta un’opportunità strategica per le imprese pugliesi, sempre più protagoniste sui mercati internazionali.”

All’inaugurazione del volo erano presenti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, il Presidente di Oropan Vito Forte e l’AD Lucia Forte, insieme ai rappresentanti degli enti aeroportuali.

Oropan: un modello di impresa tra tradizione e sostenibilità

Fondata nel 1956 ad Altamura, Oropan S.p.A. è oggi tra i principali produttori italiani di pane, friselle, focacce e prodotti da forno, con un assortimento che spazia dal fresco al surgelato, fino agli snack e ai prodotti in atmosfera modificata. L’azienda conta 178 dipendenti, produce 17 milioni di kg di pane l’anno su 5 linee di produzione, raggiunge 2.400 punti vendita in Italia e genera un fatturato annuo di 47 milioni di euro.

Oropan è anche pioniera della sostenibilità aziendale: è stata la prima azienda alimentare italiana a ottenere la certificazione EASI (modello innovativo di governance sostenibile), ha conseguito numerose certificazioni ambientali e sociali, e ha ricevuto il punteggio massimo di ★★★ nel Rating di Legalità dell’AGCM.

Premiata con la medaglia di bronzo da ECOVADIS, Oropan si colloca nel top 12% delle aziende del settore alimentare al mondo per pratiche ambientali e responsabilità sociale.