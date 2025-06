Dramma in mare a Margherita di Savoia: giovane annega a sud del Lido Horizont

MARGHERITA DI SAVOIA – Tragedia nel primo pomeriggio lungo il litorale di Margherita di Savoia. Un ragazzo di nazionalità rumena ha perso la vita in mare, poco dopo essere stato visto in difficoltà nelle acque a sud del Lido Horizont.

Il giovane, di cui al momento non sono ancora note le generalità, è stato soccorso e trascinato a riva privo di sensi da alcuni bagnanti e operatori presenti in spiaggia. Immediato l’intervento dei sanitari: sono state avviate tempestivamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, inclusi massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore.

Nonostante ogni tentativo di rianimazione, il cuore del ragazzo non ha ripreso a battere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Capitaneria di Porto e i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le autorità stanno lavorando per risalire all’identità della vittima e contattare eventuali familiari.

Ancora da chiarire se il giovane sia stato colto da malore o se a causare la tragedia siano state le condizioni del mare o eventuali correnti improvvise. Sconcerto e dolore tra i presenti, in una giornata di sole trasformata in un dramma improvviso.