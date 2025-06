Orta Nova, incidente per i volontari della Misericordia: nessuna conseguenza grave

ORTA NOVA – Attimi di grande apprensione per la comunità di Orta Nova nella mattinata di domenica 29 giugno, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo della Misericordia impegnato in un servizio di trasporto a lunga percorrenza. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi tra i volontari a bordo.

Il sinistro, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante. Gli occupanti del veicolo sono stati soccorsi e sottoposti a controlli precauzionali, ma nessuno di loro ha riportato lesioni serie.

A comunicare l’accaduto è stata l’amministrazione comunale, che attraverso i propri canali istituzionali ha espresso vicinanza e gratitudine ai volontari coinvolti. “Siamo sollevati nell’apprendere che nessuno ha riportato conseguenze serie. È la notizia che ci dà speranza e conforto in un momento tanto delicato”, si legge nella nota ufficiale. “Siamo con voi, con il pensiero e con il cuore, consapevoli del coraggio che ogni giorno mettete al servizio della collettività. Vi aspettiamo a casa.”

La Misericordia di Orta Nova è una realtà radicata sul territorio, impegnata quotidianamente in servizi sanitari, di emergenza e assistenza, spesso in silenzio ma sempre con dedizione. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe intorno ai suoi volontari con affetto e riconoscenza.