Emiliano: "La Puglia sosterrà la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la Pace"

La Regione Puglia si farà promotrice della. Ad annunciarlo è il presidente, che ha comunicato l’iniziativa accogliendo le istanze die della

«La Regione Puglia – ha dichiarato Emiliano – ha deciso di sostenere ufficialmente la proposta di candidatura dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia di coetanei, pagando un prezzo altissimo per la difesa dell’indipendenza e della libertà del loro Paese».

Una scelta dal forte valore simbolico e umanitario, che punta a tenere alta l’attenzione internazionale sul dramma dell’infanzia palestinese in uno dei teatri più tragici del conflitto mediorientale. Il sostegno pugliese si inserisce in un movimento sempre più ampio di solidarietà civile e culturale, che chiede il riconoscimento della sofferenza dei più piccoli come atto di pace universale.

La Regione, conclude Emiliano, si farà portavoce di questa proposta presso le sedi competenti, unendosi a chi nel mondo invoca giustizia, protezione e futuro per i bambini che più di tutti stanno subendo le conseguenze della guerra.