'Emotion Fitness 2025': una serata di sport, inclusione e comunità che resta nel cuore

MURO LECCESE (LE) - L’anfiteatro del Parco del SS. Crocifisso di Muro Leccese ha ospitato sabato 28 giugno un evento indimenticabile: "Emotion Fitness 2025", organizzato da Auxesia Village di Maglie, ha trasformato una semplice serata in un vero e proprio inno allo sport, alla solidarietà e all’inclusione. - L’anfiteatro del Parco del SS. Crocifisso di Muro Leccese ha ospitato sabato 28 giugno un evento indimenticabile: "Emotion Fitness 2025", organizzato da Auxesia Village di Maglie, ha trasformato una semplice serata in un vero e proprio inno allo sport, alla solidarietà e all’inclusione.





Con una partecipazione straordinaria di famiglie, ragazzi e appassionati, l’evento ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire, educare e ispirare.





A presentare la serata, due volti noti del territorio: il Cav. Antonio Sorrento, presidente di Auxesia Village e del Lions Club "Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini", e Fabiola Fabiano, maestra di danza e presidente dell’ASD Il Tacco d’Oro di Uggiano La Chiesa. Insieme, hanno guidato il pubblico attraverso un percorso di movimento, divertimento e riflessione.





La serata si è aperta con un momento formativo di grande impatto: gli operatori della Croce Rossa di Lecce hanno mostrato le manovre di disostruzione pediatrica, regalando ai presenti conoscenze preziose per la sicurezza dei più piccoli. Un gesto concreto che ha sottolineato l’importanza della prevenzione nella vita quotidiana. Poi, spazio alle esibizioni: i bambini hanno stupito con coreografie di ginnastica artistica e psicomotricità guidati dalla Maestra Maria Grazia Marrocco, mentre i ritmi travolgenti della danza moderna e hip-hop hanno coinvolto tutti in un’atmosfera di energia pura. Non sono mancati momenti di fitness collettivo, con sessioni di spinning condotte dalla trainer Maria Grazia Margari e balli di gruppo scatenati dal maestro Camillo Paiano, che hanno trasformato l’anfiteatro in una grande pista da ballo.





Premi "Auxesia Excellence 2025": storie di coraggio e generosità





Uno dei momenti più toccanti della serata è stata la consegna dei Premi "Auxesia Excellence 2025", dedicati a chi, con impegno e dedizione, fa la differenza nella comunità:

- Mimmo Margarito, dirigente nazionale ACSI, premiato dal sindaco Antonio Donno per il suo impegno nell’inclusione sociale attraverso lo sport, dimostrando che il campo di gioco può essere un luogo di crescita e integrazione per tutti.

- Antonio Perrotta, dell’associazione "Io non mollo, amici di Paolo" di Martano, consegnato il premio dall’onorevole Andrea Caroppo. La sua associazione offre supporto psicologico a malati oncologici, accompagnandoli con forza e speranza nel loro percorso di cura.

- Pasquale Zonno, artista e trasformista, ha chiuso in bellezza con un’esibizione che ha riportato in scena il mitico Al Bano. Premiato dall’Avv. Matteo Sances e da Rosa Mariano del Lions Club "Puglia dei Patrimoni e dei Cittadina", Zonno è stato celebrato per il suo impegno nel volontariato a favore dell’infanzia, dimostrando che l’arte può essere anche un gesto d’amore.





"Emotion Fitness 2025" non è stata solo una festa dello sport, ma una celebrazione di valori che vanno oltre la performance atletica. Le risate dei bambini, l’entusiasmo delle famiglie e la partecipazione attiva del pubblico hanno reso chiaro un messaggio: Lo sport unisce, educa e crea comunità. Antonio Sorrento, presidente di Auxesia Village, ha commentato con soddisfazione: «Questa serata ha dimostrato quanto sia importante lavorare insieme – istituzioni, associazioni e realtà del territorio – per promuovere iniziative che mettano al centro le persone. "Emotion Fitness" è ormai un appuntamento atteso, dove sport, divertimento e solidarietà si incontrano, lasciando un segno tangibile nel cuore di chi partecipa». Auxesia Village rivolge un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: il Comune di Muro Leccese, l’ASD Il Tacco d’Oro, l’ACSI, la Croce Rossa di Lecce, il Lions Club gli sponsor e, soprattutto, le famiglie e i giovani atleti che con la loro energia hanno reso questa serata indimenticabile. Appuntamento al prossimo anno, per un’edizione che sappia emozionare ancora di più!