Errani e Vavassori trionfano a Parigi: è loro il Roland Garros nel doppio misto

Per Errani e Vavassori si tratta del secondo Slam in carriera nel doppio misto, dopo il successo ottenuto allo US Open 2024, e del secondo titolo stagionale, dopo la vittoria a Indian Wells lo scorso marzo.

Una prestazione impeccabile

L’intesa tra i due italiani è stata evidente sin dai primi scambi: solidi al servizio, aggressivi a rete e con una grande capacità di lettura tattica, Errani e Vavassori hanno concesso pochissimo agli avversari. Il primo set si è chiuso 6-4 con un break decisivo arrivato nel settimo gioco, mentre nel secondo parziale l’inerzia è stata tutta a favore degli azzurri, che hanno rapidamente preso il largo fino al 6-2 finale.

Un successo storico per il tennis azzurro

Questa vittoria non solo consolida la posizione di Errani e Vavassori tra le coppie più temibili del circuito misto, ma aggiunge anche un nuovo, prestigioso trofeo alla storia del tennis italiano. Per Sara Errani, già finalista nel doppio femminile del Roland Garros nel 2012 e campionessa in quell’anno insieme a Roberta Vinci, si tratta dell’ennesima conferma della sua longevità ad alti livelli. Per Vavassori, invece, è la consacrazione definitiva come specialista del doppio.

Obiettivo Wimbledon

Dopo aver dominato due dei tornei più importanti del calendario tennistico, la coppia azzurra guarda ora con ambizione a Wimbledon, dove proveranno a completare un incredibile tris di titoli in meno di un anno. Con questa intesa e un tennis tanto solido quanto spettacolare, Errani e Vavassori non sembrano intenzionati a fermarsi.