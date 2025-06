“Spazzapnea – Fondali e Spiagge Pulite”: a Torre a Mare una giornata per il mare e l’ambiente

BARI - Si terrà, presso il, l’edizione locale dell’evento nazionale, un’iniziativa dedicata allaattraverso la

Organizzato dalla Pro Loco di Torre a Mare in collaborazione con l’asd Freediving Team Bari, l’Apnea Academy e altre realtà associative, l’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città alla presenza di Lorenzo Leonetti, consigliere del sindaco per le relazioni con enti e associazioni, della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, di Anna Divella per la Pro Loco e dell’istruttore di Apnea Academy Marco Guerricchio.

Un'iniziativa sportiva e ambientale

A partire dalle ore 8, apneisti professionisti e volontari si cimenteranno in un’attività concreta di tutela ambientale, raccogliendo rifiuti dai fondali e dalla spiaggia. L’iniziativa ha anche una valenza competitiva: squadre composte da tre persone (due apneisti e un raccoglitore a terra, oppure tre apneisti o tre operatori a terra) si sfideranno per rimuovere il maggior numero di rifiuti, guadagnando più punti in base alla pericolosità ambientale degli scarti raccolti, come batterie, copertoni o filtri d’olio. Il tutto si svolgerà in sicurezza, con l’uso di palloni segnasub e la presenza di personale esperto.

“Una competizione che unisce lo sport alla salvaguardia del mare – ha dichiarato Leonetti –. L’obiettivo è duplice: ripulire il nostro mare e lanciare un messaggio forte ai cittadini sull’urgenza del rispetto ambientale. Ringrazio tutti i volontari e le associazioni coinvolte per l’impegno”.

Parte di una rete nazionale

La giornata di Torre a Mare si inserisce in un circuito nazionale che coinvolge, contemporaneamente, altre otto località italiane: Genova, Marina di Pisa, Lido di Roma, Ancona, Torre del Greco, Ustica, Marettimo e Lerici, tutte impegnate nella medesima missione ambientale.

“Questo appuntamento – ha affermato Annamaria Ferretti – rafforza il legame tra Torre a Mare, il mare e la sua identità culturale e ambientale. Un’iniziativa che coinvolge tutti: istituzioni, cittadini, famiglie. Bari conferma la sua maturità nel riconoscere il mare come bene collettivo da proteggere”.

Il ruolo della comunità

La presidente della Pro Loco, Anna Divella, ha sottolineato la forte partecipazione di volontari e cittadini: “Anche quest’anno vogliamo fare la nostra parte nella Giornata mondiale degli oceani, con la collaborazione dell’associazione Freediving Bari e il supporto fondamentale di Amiu Puglia e della cooperativa Pescatori San Nicola. L’anno scorso abbiamo raccolto una quantità significativa di rifiuti, segno che c’è ancora molto da fare”.

Marco Guerricchio ha evidenziato la pericolosità dei rifiuti sommersi: “Una sola goccia d’olio può inquinare fino a 10.000 litri d’acqua marina. I nostri interventi saranno mirati a recuperare gli oggetti più dannosi, dai copertoni alle batterie. Il mare ha bisogno del nostro aiuto, e vogliamo regalargli una giornata di pulizia e cura”.

Un invito alla prudenza e alla partecipazione

Oltre all’impegno diretto, l’iniziativa si propone anche come momento di sensibilizzazione, rivolto in particolare ai diportisti e agli utenti del mare: “Non dimentichiamo – ha concluso Guerricchio – che il mare non è uno spazio senza regole. Serve attenzione, rispetto e consapevolezza. Domenica sarà l’occasione per dimostrarlo”.

Spazzapnea 2025 si configura dunque come un evento dal forte impatto civico, che unisce sport, volontariato e tutela dell’ambiente, nella speranza che ogni gesto, anche il più semplice, possa contribuire alla salvaguardia del nostro prezioso ecosistema marino.