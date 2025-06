Ex Ilva, Emiliano convoca riunione domani a Bari

NICOLA ZUCCARO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha convocato per martedì 1 luglio 2025, alle ore 11, nel padiglione 152 della Fiera del Levante, una riunione per valutare le proposte del Governo sull’acciaieria ex Ilva di Taranto. L'incontro è aperto ai rappresentati istituzionali e alle parti sociali interessate a questa vicenda e vertenza che mette a rischio anche il futuro dell'industria italiana. Questo momento di confronto, come informa la Presidenza della Regione Puglia, sarà riservato ai partecipanti invitati.