TP Italia lancia a Taranto il progetto H.O.P.E.: intelligenza artificiale e sistemi predittivi per rivoluzionare l’assistenza clienti

TARANTO – Innovazione, talento e tecnologia si incontrano a Taranto con il lancio ufficiale di ‘H.O.P.E. – High Optimization Patterns for operations Excellence’, il nuovo progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale targato TP Italia, leader globale nei servizi digitali integrati per la customer experience.

Il progetto – cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Contratti di programma” e sostenuto dall’Unione Europea – rappresenta un importante passo avanti per il polo tarantino di TP, che si conferma hub strategico per l’innovazione del gruppo.

Un investimento da 6,5 milioni per il futuro dell’assistenza clienti

Con un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro, ‘H.O.P.E.’ sarà sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento e con Advantech, spin-off dell’Università del Salento. Il progetto ha una durata prevista di due anni e si pone come obiettivo quello di creare soluzioni digitali avanzate per migliorare l’efficienza, la formazione e la soddisfazione nel settore dell’assistenza clienti.

“Taranto è il cuore pulsante della nostra innovazione – ha dichiarato Diego Pisa, amministratore delegato di TP Italia –. Qui sperimentiamo soluzioni che poi esportiamo in tutta Europa. Con H.O.P.E. vogliamo contribuire anche a scrivere una nuova pagina per la città, offrendo opportunità di lavoro qualificato ai talenti digitali pugliesi”.

Sei nuovi assunti e tre direttrici di sviluppo

Proprio in quest’ottica, il progetto prevede l’ingresso in azienda di sei giovani professionisti pugliesi, specializzati in intelligenza artificiale, sviluppo software e realtà aumentata.

Le linee principali del progetto si articolano in tre macro aree:

Integrazione di AI, machine learning e NLP per ottimizzare la produttività degli operatori; Uso di realtà virtuale, aumentata ed estesa per potenziare la formazione del personale; Applicazione di modelli predittivi per migliorare la soddisfazione dell’utente finale e ridurre l’abbandono da parte dei clienti nei settori serviti (energia, e-commerce, telecomunicazioni).

Il progetto rappresenta l’evoluzione del precedente programma di R&S ‘V.O.I.C.E. First’, che aveva già introdotto l’uso dell’analisi predittiva nei servizi di customer care.

Tecnologie intelligenti, assistenza più umana

“Con H.O.P.E. vogliamo unire il meglio delle competenze umane con il potenziale delle tecnologie più avanzate – spiega Vincenzo Giliberti, Digital Innovation Leader di TP Italia e responsabile scientifico del progetto –. L’obiettivo è offrire un’assistenza sempre più personalizzata, fluida e predittiva. Questo renderà non solo il lavoro degli operatori più efficace, ma migliorerà l’esperienza di milioni di utenti”.

Una scommessa sul futuro digitale di Taranto

L’iniziativa consolida la vocazione tecnologica della sede tarantina di TP Italia, portando con sé occupazione qualificata, valorizzazione dei giovani talenti locali e un forte impulso alla trasformazione digitale del settore dei servizi. Con H.O.P.E., Taranto si conferma protagonista del cambiamento, al centro di una nuova stagione di innovazione, sviluppo e opportunità.