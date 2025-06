Festa della Repubblica: a Bari è tornata la sfilata militare

– Finale a sorpresa nella mattinata di lunedì 2 giugno 2025 a Bari al termine della solenne cerimonia dell’alzabandiera per la celebrazione del settantanovesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Dopo gli interventi delle autorità civili e militari, ai quali è seguito il congedo dei Gonfaloni dei Comuni della Città Metropolitana, di quelli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e l’inattesa esibizione musicale in Piazza Prefettura della Fanfara dei Bersaglieri, lo schieramento interforze non si è sciolto come accaduto negli anni scorsi. Esso, composto dai reparti di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Crocerossine, Corpo Militare della Croce Rossa, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale e Corpo Speleologico dei Vigili del Fuoco, ha sfilato da Piazza Prefettura a Piazza Massari fra gli applausi della gente raccolta nell’attiguo Corso Vittorio Emanuele. Per una mattinata, la cittadinanza barese ha rivissuto l’atmosfera della parata militare che si svolgeva nello stesso luogo negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.