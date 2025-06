FiMPI incontra il candidato sindaco Piero Bitetti: al centro il futuro delle PMI a Taranto

TARANTO - Giovedì 5 giugno alle ore 19.45, presso il comitato elettorale del candidato sindaco Piero Bitetti, in via Di Palma angolo via Duca degli Abruzzi a Taranto, l’avv. Alessandro Saracino, presidente nazionale di FiMPI (Federazione Italiana Medie e Piccole Imprese), incontrerà lo stesso Bitetti per un confronto aperto sul ruolo delle PMI nello sviluppo del territorio. L’incontro, a pochi giorni dal ballottaggio dell’8 e 9 giugno, vedrà la partecipazione di rappresentanti della Federazione e di imprenditori locali.





«Taranto ha tutte le carte in regola per diventare un polo produttivo dinamico – afferma Saracino –. Ma servono amministratori capaci di ascoltare chi ogni giorno crea valore e occupazione. Le PMI chiedono attenzione, strumenti concreti e una burocrazia più snella. Per questo ho proposto l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che dia voce alle piccole e medie imprese del territorio, da costituire insieme ad altre associazioni datoriali locali e regionali. Un punto di ascolto stabile, capace di tradurre le esigenze in azioni concrete».





Bitetti accoglie con favore la proposta: «Chi guida una città non può farlo da solo. Il confronto con il mondo produttivo è essenziale per costruire una visione condivisa di sviluppo. Credo fortemente nella collaborazione tra istituzioni, imprese e ricerca per dare a Taranto una nuova spinta».





L’incontro segna l’avvio di un dialogo strutturato tra FiMPI e le istituzioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il sistema economico cittadino attraverso politiche condivise e inclusive. La cittadinanza è invitata.