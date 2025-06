Foggia, ordigno esplode davanti a un negozio in via Ciampitti: paura nella notte e gravi danni all’attività commerciale

– Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della notte a Foggia. Intorno alle, un ordigno è stato fattosituato all’angolo tra, in pieno centro cittadino. Ilha svegliato e allarmato molti residenti della zona, che si sono riversati sui balconi spaventati dall’accaduto.

L’esplosione ha provocato ingenti danni: la saracinesca del negozio è stata completamente sventrata, e la vetrina laterale è andata distrutta, così come parte dell’ingresso. Sul posto sono immediatamente intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’evento e individuare i responsabili.

Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella intimidatoria, considerato il contesto in cui si inserisce il gesto e la modalità dell’azione, che ricalca episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi nella provincia di Foggia, colpita più volte da attentati dinamitardi contro attività commerciali.

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al lavoro anche gli artificieri per accertare la tipologia dell’ordigno utilizzato.

Il titolare dell’attività, giunto sul posto in lacrime, si è detto sconvolto: «È devastante vedere il proprio lavoro distrutto in questo modo. Non riesco a capire chi possa avercela con me. Mai ricevute minacce».

Intanto cresce la preoccupazione tra i commercianti e i cittadini, che chiedono più sicurezza e maggiore presenza dello Stato in un territorio segnato da episodi ricorrenti di violenza e intimidazioni. Anche il Comune e le associazioni di categoria si preparano a chiedere un vertice urgente in Prefettura per fronteggiare l’escalation criminale che da tempo colpisce Foggia.