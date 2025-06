Foggia, uomo trovato morto in auto in pieno centro: indagano i carabinieri

Macabra scoperta nella tarda mattinata dinel centro cittadino di Foggia. Ilè stato rinvenuto all’interno di una, parcheggiata tra, a pochi passi dalla stazione e in una zona molto trafficata.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che, notando l’auto ferma da tempo e l’uomo immobile all’interno, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni, sul corpo sarebbero state riscontrate tracce di sangue, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso a un atto violento.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnico-scientifici e il recupero del mezzo. Gli inquirenti stanno ora lavorando per identificare la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e chiarire se si tratti di una morte accidentale, di un suicidio o di un episodio legato a cause criminali.