Parte da Putignano e Noci il “Tour Pandastic”: la Fiat Grande Panda arriva in strada con Maldarizzi Automotive

BARI - È partito ufficialmente oggi dail “”, l’iniziativa itinerante promossa dache porta la nuovatra la gente, nel cuore dei centri storici e nelle piazze più suggestive della. Dopo il debutto ufficiale in showroom lo scorso marzo, l’iconica city car torna protagonista con un format dinamico, accessibile e coinvolgente.

Una carovana pop tra design, energia e test drive

Il “Tour Pandastic” è pensato per raccontare il volto più autentico della Grande Panda: colorato, urbano e vicino alle persone. In ogni tappa, i visitatori potranno toccare con mano la nuova vettura, testarla su strada, interagire con i consulenti Maldarizzi e vivere un evento completo, fatto di musica dal vivo, animazione e tante sorprese.

“Portare Fiat Grande Panda direttamente tra le persone, nei luoghi della quotidianità, è per noi il modo più autentico per raccontarne il carattere”, spiega Maldarizzi Automotive.

“Un’auto pensata per accompagnare ogni giorno con stile, funzionalità e semplicità. Il Tour Pandastic è il nostro invito a salire a bordo, e a vivere un’estate straordinaria con un’icona che si rinnova”.

Fiat Grande Panda: evoluzione di un mito

La nuova Fiat Grande Panda nasce sulla piattaforma Smart Car globale di Stellantis e segna un passo deciso nel futuro delle city car, pur richiamando con stile rétro le linee della storica Panda degli anni ’80.

Sarà disponibile in versione ibrida e 100% elettrica, con:

design compatto e funzionale,

soluzioni tecnologiche intuitive,

massima connettività di bordo ,

attenzione alla sostenibilità ,

e un prezzo accessibile a partire da 16.950 euro.

Pensata per le famiglie, per i giovani e per chi vive la città con uno spirito libero, la nuova Panda promette una mobilità urbana intelligente, agile ed emozionale.

📍Calendario del Tour Pandastic 2025

19 giugno : Putignano (17:30), Noci (19:15)

20 giugno : Andria (18:00)

21 giugno : Trani (19:30)

26 giugno : Cassano, Toritto, Grumo (dalle 17:00)

27 giugno : Altamura (18:30)

28 giugno : Bitonto (19:30)

3 luglio : Triggiano (17:30), Torre a Mare (19:15)

4 luglio : Mola di Bari (17:30), Polignano a Mare (19:15)

5 luglio : Barletta (18:00)

10 luglio : Gioia del Colle (17:30), Santeramo in Colle (19:15)

11 luglio : Molfetta (18:30)

12 luglio: Monopoli (19:30)

Un'estate tutta da vivere (in stile Panda)

Con il “Tour Pandastic”, Maldarizzi Automotive trasforma ogni tappa in una vera festa dell’auto urbana del futuro, offrendo l’occasione di vivere un’esperienza emozionante e provare un mezzo che coniuga innovazione, praticità e design italiano. Un evento pensato per tutti, che accorcia le distanze tra prodotto e territorio.

Una Panda per ogni giorno, una Panda per tutti.