Ritratti Festival 2025: “Secret Codes – Elogio della follia” tra musica, arte e territorio

Torna daluno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale pugliese: il, diretto da, con un’edizione 2025 intitolata. Un viaggio musicale e artistico attraverso codici nascosti e visioni che travalicano la coscienza, in un dialogo profondo tra musica classica, arti visive, comunità e territorio.

Il debutto: 21 giugno, Festa della Musica

L’inaugurazione coincide con la Festa europea della Musica: appuntamento il 21 giugno alle ore 21 sul sagrato della Basilica Cattedrale di Monopoli con il concerto gratuito dell’Orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio “Nino Rota”, diretta da Michele Nitti e con i pianisti Cecilia Airaghi ed Ettore Papadia. In programma musiche di Berlioz, Poulenc e Bizet. Durante la serata verrà annunciata anche la nuova edizione del Premio Ritratti – Borsa di studio “Maria Giannulo”, in memoria di una delle più affezionate sostenitrici del Festival.

Un festival site-specific e multidisciplinare

Dodici concerti serali, installazioni sonore, talk, laboratori per bambini, colazioni musicali, eventi sui tetti e itineranti: il Ritratti Festival si conferma tra le rassegne più originali e identitarie del Sud Italia. Ogni evento è pensato come un’esperienza immersiva, ospitata in luoghi storici e spesso inaccessibili al pubblico, per restituire un’idea di musica classica viva, accessibile e trasversale, capace di parlare anche ai più giovani.

«Ritratti è un progetto forgiato dalla sua comunità – spiega Antonia Valente – e questa edizione porterà il pubblico alla scoperta di quel mistero profondo che è l’arte, l’empatia che scaturisce dalla bellezza. Un’esperienza che va oltre il visibile, come scriveva García Lorca parlando del Duende, il “custode di un tesoro nascosto”.»

Artisti protagonisti

Tra gli artisti coinvolti nel cartellone figurano:

Claudia Lucia Lamanna (arpa),

Marcelo Nisinman (bandoneon),

Anne-Lise Binard (polistrumentista),

Marcos Madrigal , Alessandro Stella , Stephanie Gurga , Irene Alfageme (pianoforte),

Sara Dionisia Zeneli , Lorenzo Rovati (violini),

e molti altri musicisti italiani e internazionali di talento.

Collaborazioni e sostegno

L’edizione 2025 si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il sostegno del Ministero della Cultura, Pact, Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, e in collaborazione con numerose realtà culturali e istituzionali. Il festival è reso possibile anche grazie all’Art Bonus, con il supporto di sponsor privati e una rete di partner tra cui Teatro Radar, Conservatorio “Nino Rota”, Acquedotto Pugliese e altri.

Informazioni e aggiornamenti

Il programma completo, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito ufficiale:

🌐 www.ritrattifestival.it

📩 info@ritrattifestival.it

Ritratti Festival 2025 si conferma così come un laboratorio di visioni sonore dove l’eccellenza musicale incontra la dimensione umana, sociale e culturale del territorio. Un invito aperto a vivere l’estate con orecchie e cuore spalancati.