Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 4.6, la più intensa degli ultimi 40 anni

La scossa è stata distintamente percepita in molte zone di Napoli e provincia, spingendo numerose persone a uscire dagli edifici e riversarsi in strada per la paura. Il movimento tellurico è al momento considerato il più forte registrato nell’area flegrea negli ultimi 40 anni, eguagliando quello avvenuto nella notte del 13 marzo scorso.

Nei giorni scorsi erano già state segnalate scosse di minore intensità, ma mai di entità simile. L’evento odierno ha riacceso l’attenzione sul fenomeno del bradisismo che interessa da tempo l’area flegrea, già oggetto di monitoraggi costanti da parte della Protezione Civile e degli esperti.

A seguito del sisma, nel nodo ferroviario di Napoli la circolazione è stata inizialmente sospesa in via precauzionale per consentire le verifiche tecniche sulla stabilità delle infrastrutture. Al momento il traffico ferroviario risulta fortemente rallentato.

Non si registrano danni gravi a persone o cose, ma le verifiche sono tuttora in corso. Le autorità invitano i cittadini a mantenere la calma e seguire solo le fonti ufficiali per aggiornamenti e indicazioni comportamentali.