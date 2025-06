Francavilla Fontana, omicidio in servizio: a Ostuni la camera ardente per il carabiniere Carlo Legrottaglie

OSTUNI - È giunta pochi minuti fa nella chiesa dei Cappuccini di Ostuni la, il carabiniere di 59 anni ucciso ieri a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco con due ladri in fuga, intercettati a bordo di un’auto rubata.

Con l’arrivo del feretro è stata aperta la camera ardente, per consentire a colleghi, amici e cittadini di rendere omaggio al militare caduto in servizio.

Ad accogliere la salma, i vertici del comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che ha espresso a nome della città profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

In chiesa, stretta nel dolore, anche la moglie di Legrottaglie e le due figlie gemelle di 15 anni, che hanno assistito con commozione all’omaggio silenzioso della comunità.

L’intera provincia è scossa per quanto accaduto, e la figura del maresciallo Legrottaglie viene ricordata come quella di un servitore dello Stato, stimato e rispettato per il suo impegno e la sua dedizione all’Arma.