Francavilla Fontana, tragedia all’alba: carabiniere ucciso in una sparatoria dopo inseguimento

FRANCAVILLA FONTANA – Dramma nella zona industriale di, in contrada Rosea, dove undurante un’operazione di controllo. La vittima è il, 54 anni, in servizio presso la locale compagnia dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto intorno allelungo la strada provinciale che collega Francavilla a Grottaglie.

Un ultimo giorno di servizio trasformato in tragedia

Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro di Legrottaglie: da domani sarebbe andato in licenza, per poi accedere alla pensione a luglio. Viveva a Ostuni, in provincia di Brindisi, ed era padre di due figli. La notizia ha scosso profondamente tutta la comunità locale e l’Arma dei Carabinieri.

Inseguimento e spari: la prima ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime indagini coordinate dal pubblico ministero Raffaele Casto, il brigadiere sarebbe stato coinvolto in un inseguimento armato nato in seguito alla segnalazione di una rapina presso un distributore di carburante alla periferia di Francavilla.

La pattuglia dei carabinieri, composta da due militari, ha intercettato l’auto dei presunti rapinatori — una Lancia Y scura — in fuga dal luogo del colpo. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità durante il quale i due veicoli si sarebbero speronati più volte, fino a fermarsi in una zona di campagna.

A quel punto, i rapinatori, almeno tre, sarebbero usciti dal veicolo e si sarebbero dati alla fuga a piedi in direzioni diverse. Il brigadiere Legrottaglie avrebbe inseguito uno dei sospetti, che però, secondo quanto ricostruito, avrebbe aperto il fuoco, colpendolo mortalmente.

Il militare sarebbe comunque riuscito a rispondere al fuoco, ferendo uno degli aggressori, che insieme agli altri è riuscito comunque a far perdere le proprie tracce. È in corso una caccia all’uomo su tutto il territorio, con l’impiego di elicotteri e unità cinofile.

Indagini in corso

Sul posto sono presenti gli investigatori del Reparto Operativo dei Carabinieri, la Scientifica e il magistrato di turno. Si stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando i primi testimoni. Le ricerche dei fuggitivi proseguono senza sosta.

La notizia ha destato profondo cordoglio in tutto il Paese. La morte del brigadiere Legrottaglie rappresenta l’ennesimo tragico sacrificio di chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini.