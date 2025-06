“Open! Studi Aperti”, l’architettura incontra i cittadini: eventi il 13 e 14 giugno nella Città Metropolitana di Bari

BARI – Architettura protagonista per due giorni, grazie a, l’iniziativa nazionale promossa dal, cheporterà in tutta Italia – e anche nel Barese – eventi diffusi e incontri tra professionisti e cittadini.

In un momento storico che chiede nuovi equilibri urbani e sociali, Open! vuole raccontare il ruolo dell’architetto nella vita quotidiana, sottolineando la valenza sociale, ambientale e culturale della professione. Bari, Triggiano, Conversano, Castellana Grotte e Santeramo in Colle ospiteranno eventi pubblici, installazioni, performance e aperture straordinarie di studi di progettazione.

Obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i cittadini all’architettura, offrendo una visione diretta del mestiere e del suo impatto sulla qualità della vita, sulla sostenibilità e sulla tutela del patrimonio. Un’occasione per scoprire cosa fa un architetto, quali strumenti utilizza, come interpreta i bisogni delle comunità e come plasma gli spazi del vivere quotidiano.

Il programma degli eventi nella Città Metropolitana di Bari

🔸 ISOLA STUDIO – Bari

📅 13 giugno, ore 19.00 – 22.00 | Viale Ennio 6B

🎉 1° compleanno Isola Studio

🎨 Pieno Cantiere – La ceramica mediterranea

🎵 Fabrizio Piepoli – “Sanda Nicole Blues”

🔸 REGEN STUDIO – Bari

📅 13 giugno, ore 10.00 – 20.00 | Via Enrico Pappacena, 10

🔍 Dall’invisibile al visibile – rigenerazione urbana e ingegneria sostenibile

🔸 STUDIO DUNIA – Triggiano

📅 13 e 14 giugno, ore 10.00 – 22.00 | Arco Battista, 40

🖌️ “Fuck Design” – provocazione artistica tra progetto e comunicazione

🔸 PETTERN STUDIO – Santeramo in Colle

📅 13 giugno, ore 18.00 – 21.00 | Via Puccini, 32

🏛️ “Studio Pettern Open” – visioni di architettura locale

🔸 OPEN! Castellana Grotte

📅 13 giugno, ore 19.00 – 22.00 | Domus Artis “Maria Rubino”, Via Conversano, 42

📐 “Dialogo di Architetture” – confronto aperto su forme e spazi

🔸 OPEN! Conversano

📅 13 e 14 giugno, ore 10.00 – 22.00 | Corso Domenico Morea

🏙️ “Stanza Urbana” – installazioni e riflessioni sul paesaggio urbano

Open! Studi Aperti è curato dal Dipartimento Cultura del CNAPPC, con il coinvolgimento degli Ordini territoriali e la partecipazione attiva di studi e professionisti, per riaffermare il valore dell’architettura come disciplina al servizio delle comunità.

Un’occasione per ascoltare, comprendere, vedere e parlare con chi ogni giorno lavora per disegnare spazi migliori, con uno sguardo al futuro.