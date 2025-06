Bari, grande successo per “Satirico'' al Museo Civico

BARI - Si è conclusa con grande successo di pubblico “Satirico: l’Europa attraverso lo sguardo umoristico della Satira”, la mostra ospitata al Museo Civico di Bari, inizialmente prevista fino all’11 maggio e poi prorogata per oltre tre settimane in seguito all’interesse riscontrato.

L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con il Museo Civico di Bari e l’associazione culturale Giovane Europa, ha superato i mille ingressi, con una presenza significativa di pubblico internazionale, a conferma del carattere universale e trasversale del linguaggio satirico.

Entusiasti i commenti dei visitatori, che hanno apprezzato l’originalità del percorso espositivo, capace di raccontare con ironia e acume le tensioni politiche dell’Europa di ieri – e, in parte, di oggi – attraverso mappe antropomorfe, stampe d’epoca e giornali satirici dell’Ottocento e primo Novecento.

«La mostra – ha dichiarato il presidente dell'associazione e proprietario delle collezioni esposte Gianni Brandozzi – ha dimostrato che la satira, anche se antica, riesce ancora a parlare al presente, suscitando curiosità, riflessione e confronto. Il riscontro, sia da parte del pubblico italiano che di quello straniero, è andato ben oltre le aspettative, confermando il valore educativo e culturale di questo tipo di narrazione visiva».

Soddisfatto anche Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos e organizzatore dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi dell’interesse che “Satirico” ha saputo suscitare. La proroga è stata la naturale risposta a una richiesta che è cresciuta giorno dopo giorno. Aver accolto persone, in gran parte provenienti dall’estero, ci conferma quanto sia importante proporre mostre accessibili ma anche capaci di stimolare riflessioni profonde sul passato e sull’attualità europea».

“Satirico” ha proposto un viaggio nel tempo e nella geopolitica, attraverso una chiave di lettura originale e non convenzionale. Le opere in mostra, tra cui celebri testate come La Rana e Il Pappagallo, hanno offerto ai visitatori un’occasione di scoperta e di approfondimento ma anche uno spunto critico sull’identità europea e sulle sue rappresentazioni.

La mostra è stata organizzata dalla Fondazione Nikolaos, in collaborazione con il Museo Civico di Bari e l’associazione culturale Giovane Europa, con il patrocinio di assessorato alle Culture del Comune di Bari, Regione Puglia, Città di Bari, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Acquedotto Pugliese, Nuova Fiera del Levante, Confcommercio Bari – BAT, Puglia Culture e AGCI Puglia.