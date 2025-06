Galatina, brutale aggressione in stazione: cinque minorenni arrestati e collocati in comunità penali

GALATINA - Sono cinque i provvedimenti cautelari eseguiti dagli agenti del(Lecce), nell’ambito dell’inchiesta coordinata dallain merito allaai danni di un 17enne all’interno della

Le misure, emesse dal gip del Tribunale per i Minorenni di Lecce su richiesta del procuratore Simona Filoni, hanno disposto per i cinque giovanissimi – tutti tra i 14 e i 17 anni – il collocamento in due comunità penali minorili.

Tutti e cinque gli indagati sono residenti a Galatina e sono accusati di atti persecutori, violenza privata, lesioni personali aggravate e diffamazione, in concorso tra loro e con altri due minorenni non imputabili, in quanto di età inferiore ai 14 anni. A carico di altri tre adolescenti, invece, è scattata una denuncia a piede libero.

L’episodio aveva destato forte scalpore e indignazione pubblica: la brutale aggressione era stata ripresa con uno smartphone e poi condivisa dalla stessa baby gang attraverso gruppi WhatsApp e sui social network, rendendo virale il video e amplificando il clamore dell’accaduto.

Le immagini avevano mostrato la vittima mentre subiva calci, pugni e insulti senza alcuna possibilità di difendersi, in un contesto di prevaricazione e umiliazione sistematica.

L’inchiesta, portata avanti con rapidità e determinazione dagli investigatori della Polizia di Stato, ha puntato a fare luce non solo sul singolo episodio, ma anche sul contesto relazionale e comportamentale della gang, che da tempo avrebbe assunto atteggiamenti intimidatori e violenti nei confronti di coetanei nel territorio cittadino.

L’adozione delle misure cautelari rappresenta un segnale forte e deciso della magistratura minorile a contrasto di fenomeni sempre più diffusi di violenza giovanile e bullismo di gruppo, aggravati dalla dimensione digitale in cui spesso trovano eco e amplificazione.