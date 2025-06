Incidente sulla SS16 all’altezza di Fasano: autocisterna si ribalta e travolge un cantiere, traffico paralizzato in direzione Bari

FASANO - Un grave incidente stradale ha causato il blocco totale del traffico sulla, in direzione, nel primo pomeriggio di oggi,, all’altezza dell’. L’allarme è scattato intorno alle, quando un’autocisterna ha improvvisamente perso il controllo, travolgendo lae finendo, bloccando completamente il flusso veicolare.

Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un furgone con cassone aperto, adibito ai lavori in corso, che è stato letteralmente spezzato in due dalla violenza dello scontro. Le cause esatte dell’incidente sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Un operaio presente nel cantiere è rimasto ferito. Soccorso tempestivamente dal personale del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi, ma sarà sottoposto ad accertamenti clinici per escludere complicazioni.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: la circolazione in direzione Bari è stata deviata sulla complanare con uscita obbligatoria a Lamalunga, causando lunghe code e forti disagi per gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale di Fasano, personale del 118 e i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della rimozione dei mezzi incidentati e della bonifica della carreggiata, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.