Gianfranco Laforgia premiato al Dmed di Paestum: dalla malattia alla rinascita attraverso i sapori della Puglia

PAESTUM - Una storia di coraggio, passione per la propria terra e amore autentico per la cucina tradizionale. È quella di, classe 1984, che oggi ha ricevuto un importante, tenutosi a, per il suo ruolo di

Il suo è un percorso umano e professionale straordinario, che dimostra come le avversità possano trasformarsi in opportunità preziose quando affrontate con autenticità, determinazione e cuore.

La rinascita tra le radici

Colpito da un linfoma, Gianfranco ha attraversato la dura prova della chemioterapia, aggravata dall’isolamento forzato della pandemia. È in quel momento difficile che ha trovato rifugio e forza nella cucina della sua terra, la Puglia, riscoprendo le radici e trasformando la sofferenza in rinascita.

Nasce così “Sapori di Puglia – Gastrocriminale”, un canale digitale dove, con linguaggio schietto e coinvolgente, Laforgia racconta ricette e tradizioni pugliesi, facendo rivivere piatti autentici, gesti antichi e sapori dimenticati. Quello che era iniziato come un progetto personale è rapidamente diventato un fenomeno social: oltre 300.000 followers lo seguono per la genuinità, il calore e la bontà che trasmette.

Dalla rete alla TV: il successo di un "gastrocriminale"

Il talento comunicativo di Gianfranco ha attirato l’attenzione dei media nazionali. Oggi è una presenza ricorrente in programmi televisivi dedicati al food, e collabora con testate specializzate come Reporter Gourmet Italia e Pugliosità – Buono da vivere. Ma, come tiene spesso a ricordare, tutto è partito dalla sua cucina e dal desiderio di raccontare la verità del cibo pugliese, senza filtri né sovrastrutture.

Cucina e solidarietà: il cuore oltre i fornelli

Il suo impegno non si limita alla divulgazione. Nel 2024, Laforgia è stato co-organizzatore del Pizza Pugliese Day, un evento benefico che ha unito l’amore per la pizza tradizionale alla solidarietà, confermando la sua attenzione verso il sociale e la volontà di restituire parte di quanto ricevuto.

Il premio: un riconoscimento alla resilienza e all’autenticità

Il premio consegnato oggi al Dmed di Paestum, davanti a una sala gremita di giornalisti, esperti del settore alimentare e appassionati di dieta mediterranea, è il giusto tributo a un uomo che ha saputo trasformare una sfida personale in un messaggio collettivo. Un riconoscimento che premia la sua capacità di valorizzare la cucina pugliese nel rispetto dei principi della Dieta Mediterranea, promuovendo sana alimentazione, identità culturale e coesione sociale.

Gianfranco Laforgia è oggi molto più di un content creator: è un ambasciatore del gusto, un testimone di resilienza e un custode della memoria gastronomica pugliese, capace di raccontare la propria terra con il linguaggio universale del cibo.