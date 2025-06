Gianni Morandi esalta il mare della Puglia: “Che mare! Ti viene voglia di annegare”

LECCE – Con la sua consueta ironia e il sorriso che lo contraddistingue,ha conquistato ancora una volta i cuori dei suoi fan, stavolta con un’affermazione che non è passata inosservata:

“Che mare! Ti viene voglia di annegare.”

La frase, pronunciata durante una breve pausa dalle sue attività musicali in una delle sue “storie” sui social, ha subito fatto il giro del web, tra risate e apprezzamenti per l'entusiasmo con cui il cantautore bolognese ha celebrato il mare della Puglia, dove si trova in questi giorni per una vacanza.

Nel video, Morandi appare rilassato, in costume, con i piedi immersi nell’acqua cristallina, mentre alle sue spalle si intravedono alcune delle meravigliose coste pugliesi, tra sabbia dorata e scogli lambiti dalle onde. L’artista ha poi aggiunto:

“È un posto meraviglioso. L’Italia è piena di tesori, ma qui c’è qualcosa di speciale.”

L’esclamazione – volutamente iperbolica e scherzosa – ha suscitato l’immediata simpatia dei suoi follower, che hanno commentato in massa esprimendo amore per la Puglia e divertimento per la spontaneità dell’artista.

Un amore che dura nel tempo

Non è la prima volta che Gianni Morandi si lascia andare a dichiarazioni d’affetto per il Sud Italia. In passato aveva più volte elogiato la cucina pugliese, i paesaggi dell’entroterra e soprattutto l’ospitalità della gente. Questa volta è il mare a rubargli il cuore, al punto da far nascere un’affermazione tanto paradossale quanto affettuosa.

Tra le reazioni più curiose, anche quelle di alcuni sindaci di località marittime pugliesi, che hanno ringraziato pubblicamente Morandi per le sue parole, definendolo “il miglior testimonial che si possa desiderare”.

Il mare della Puglia continua a incantare turisti e artisti. E quando a dirlo è una voce storica della musica italiana come Gianni Morandi, l’eco arriva davvero lontano.