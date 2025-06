“La Puglia del Vino”: a Mesagne il 7 giugno la presentazione della prima carta vini firmata da Barbara Politi per Palazzo Savino

Oltre cento etichette per raccontare un territorio straordinario tra tradizione, passione e qualità

MESAGNE (Brindisi) – Un viaggio emozionale tra vigne, profumi e storie autentiche: è questo lo spirito de “La Puglia del Vino”, la prima carta dei vini interamente dedicata alla produzione enologica pugliese, firmata dalla giornalista enogastronomica Barbara Politi per Palazzo Savino, con la collaborazione di Wine&More Distribuzione. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per sabato 7 giugno alle ore 18.00 proprio a Palazzo Savino, nel cuore della città messapica.

La selezione – composta da oltre cento referenze – intende offrire un racconto originale e approfondito della Puglia vitivinicola, unendo tecnica, passione e narrazione. Non un semplice elenco di etichette, ma una carta-vini come esperienza sensoriale, culturale e territoriale.

“Ogni calice selezionato – spiega Barbara Politi – è una finestra su un paesaggio, un racconto di vita e di vigna. Dai bianchi delle Murge ai rossi del Salento, dai vitigni della Daunia alla Valle dei Trulli, la carta è il risultato di un lungo percorso di conoscenza, emozione e selezione personale.”

Giornalista pugliese, vincitrice del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo e del Premio Italia 2025 come ambasciatrice del Made in Italy, Politi ha curato il progetto per Palazzo Savino, dimora storica riconvertita in luogo di accoglienza ed esperienze sensoriali, grazie alla visione di Luca Vece, ideatore dell’iniziativa.

“Volevamo una carta che raccontasse la Puglia in modo profondo e non convenzionale – afferma Vece –. Questo progetto è un invito a compiere un viaggio nei terroir pugliesi, attraverso bottiglie che sanno evocare paesaggi, memorie e sapori.”

La collaborazione con Wine&More, rappresentata da Marco Guido e Andrea De Carlo, ha garantito il supporto tecnico e commerciale nella stesura della carta. “È un lavoro di cuore e conoscenza – dice Guido – ma anche un atto d’amore verso i piccoli produttori del territorio, spesso veri custodi della tradizione”. De Carlo aggiunge: “Dopo anni passati tra ristorazione e wine tourism, è stato entusiasmante contribuire a questa selezione, che ora darà vita anche a un calendario di degustazioni aperto al pubblico”.

La presentazione del 7 giugno

Alla presentazione interverranno:

Luca Vece , fondatore di Palazzo Savino

Barbara Politi , autrice della carta “La Puglia del Vino”

Marco Guido , fondatore di Wine&More

Andrea De Carlo, responsabile commerciale Wine&More

Considerazioni finali affidate a:

Toni Matarrelli , Sindaco di Mesagne

Mimmo Mazza , Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Fabio Mollica, Editore del magazine Amazing Puglia

A seguire, banchi di degustazione a cura di Wine&More Distribuzione permetteranno ai presenti di assaporare alcune delle etichette protagoniste della carta.

“La Puglia del Vino” è, a tutti gli effetti, una dichiarazione d’amore per la terra pugliese e la sua vocazione vitivinicola: un racconto liquido che unisce cultura, natura e identità. Un progetto che punta a valorizzare non solo i grandi nomi del vino, ma anche le piccole realtà emergenti, portatrici di autenticità e futuro.