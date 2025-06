Gran finale per Battiti Live 2025: domani ultima serata a Molfetta

Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis conducono l’ultima serata. Attesi Gigi D’Alessio e Gabry Ponte. L’estate musicale continua in TV.

MOLFETTA – La prima domenica d’estate si trasforma in una grande festa con il gran finale di Cornetto Battiti Live 2025, in programma domani, domenica 22 giugno, nella spettacolare cornice della Banchina Seminario di Molfetta. Una chiusura in grande stile per un’edizione che ha già conquistato pubblico e social, pronta ora a entrare nelle case degli italiani con una capillare copertura televisiva.

A partire dalle 20.30, la piazza con vista mare e Duomo si accenderà per l’ultima serata live: sul palco saliranno Gigi D’Alessio, primo artista previsto in scaletta, mentre il gran finale sarà affidato a una performance celebrativa di Gabry Ponte. A condurre l’evento, l’ormai affiatatissimo trio formato da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis.

L’evento sarà gratuito fino a esaurimento posti, ma sarà anche trasmesso in diretta su Radio Norba e Radio Norba TV, per garantire a tutti l’emozione di vivere ogni nota dello show.

Anche se cala il sipario sul palco, Battiti Live continuerà a far battere il cuore dell’estate italiana: da luglio su Canale 5 in prima serata, in replica su La5 e Mediaset Extra, e con una grande novità: un format quotidiano su Italia 1, per una copertura stimata di 800 milioni di contatti. Il racconto sarà amplificato online, grazie a Casa Battiti, il music resort affacciato sul mare dove artisti e creator si incontrano per interviste esclusive e contenuti inediti, condivisi sui social ufficiali con l’hashtag #battitilive.

Cornetto Battiti Live 2025 è realizzato con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, il patrocinio del Comune di Molfetta, e il contributo dei partner: Cornetto Algida (title sponsor), BMW e Fonzies (main sponsor), Virgo Cosmetics (beauty partner), oltre a Polase, Perla Nera, Frisk Sours, Coccolino Wonder Wash e aziende locali come Deliziosa, Supermercati Rossotono, Vivai Nunzio Cantatore e Pane e Amore. Hair stylist ufficiale: Nouvelle Esthétique Académie.

Tutti gli aggiornamenti, contenuti esclusivi e informazioni sono disponibili su www.radionorba.it.