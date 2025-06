Grave incidente a Ginosa: bambina di tre anni ferita gravemente, famiglia coinvolta

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio dinei pressi di Ginosa, lungo la, arteria che collega la Statale Ionica al centro abitato. Intorno alle ore 16:00, unacon a bordo un’intera famiglia è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Il bilancio è pesante: una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche. Con lei viaggiavano il padre, anch’egli ricoverato nello stesso ospedale, la madre, rimasta illesa, e un fratellino di un anno, che ha riportato soltanto lievi ferite.

Secondo le prime informazioni, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, le circostanze dell’incidente restano ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e regolato la viabilità nella zona, mentre il personale del 118 è accorso con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi ai feriti.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire se l’uscita di strada sia stata causata da un malore, una distrazione alla guida o un guasto meccanico.