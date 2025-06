Roland Garros, Djokovic vola ai quarti: fuori Pegula, avanti Gauff e Keys

FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa quella degli ottavi di finale al Roland Garros, dove tra i protagonisti spicca Novak Djokovic, che prosegue la sua corsa nel torneo con una vittoria netta sul britannico Cameron Norrie. Il serbo, numero uno del mondo, si è imposto con un perentorio 6-2, 6-3, 6-2, dimostrando solidità e forma eccellente, staccando così il pass per i quarti di finale.Zverev avanza, si ritira GriekspoorAvanza anche il tedesco Alexander Zverev, che ha avuto vita più facile del previsto contro l’olandese Tallon Griekspoor, costretto al ritiro per un infortunio muscolare nel secondo set, sul punteggio di 3-0 in favore di Zverev, dopo che il tedesco si era aggiudicato il primo set per 6-4.Bublik batte Draper in quattro setVittoria anche per il kazako Aleksandr Bublik, che elimina il britannico Jack Draper con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2, 6-4, al termine di un match iniziato in salita ma poi controllato con autorità.Tabellone femminile: Keys e Gauff ai quarti, eliminata PegulaNel tabellone femminile, prosegue il buon momento delle statunitensi. Madison Keys supera la connazionale Hailey Baptiste con un solido 6-3, 7-5, volando ai quarti con una prestazione convincente.Successo anche per Coco Gauff, che domina il primo set e soffre un po’ nel secondo ma alla fine si impone 6-0, 7-5 sulla russa Ekaterina Alexandrova.A sorpresa, invece, esce di scena Jessica Pegula, numero 5 del mondo, battuta dalla francese Loïs Boisson, che vince in rimonta 3-6, 6-4, 6-4 e conquista un prestigioso accesso ai quarti davanti al pubblico di casa.Infine, continua il sogno della giovane russa Mirra Andreeva, che elimina la più esperta Darja Kasatkina in due set: 6-3, 7-5.I quarti si avvicinanoCon questi risultati, il tabellone del Roland Garros comincia a delinearsi in vista dei quarti di finale, che si preannunciano spettacolari, sia al maschile che al femminile. Djokovic c’è, Zverev anche. Tra le donne, occhi puntati su Gauff e sulla sorprendente Boisson.