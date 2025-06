Il centrocampista svedese Karlsson del Lecce torna al Bologna nel prossimo campionato di Serie A

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista svedese Jesper Karlsson del Lecce tornerà al Bologna nel prossimo campionato di Serie A. Infatti il prestito del calciatore con la squadra salentina scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato. In questa stagione Karlsson ha disputato 20 partite e ha realizzato 2 reti con il Lecce. Nella sua carriera Karlsson ha giocato nel Falkenberg, nell’ Elfsborg, nell’ AZ Alkmaar e nel Bologna. Inoltre è stato titolare in 14 gare nella Svezia, in 5 match nella Svezia Under 21 e in 15 partite nella Svezia Under 19. Il contratto di Karlsson con il Bologna scadrà nel 2028. La società emiliana dovrà decidere se farlo giocare nel Bologna o cederlo in prestito in Serie A o all’ estero. Il Lecce però dovrà attivarsi sul calcio mercato per sostituire Karlsson con un altro centrocampista. I salentini dovranno cercare di ottenere la salvezza nel prossimo campionato di Serie A.