Medimex 2025, gran finale a Taranto con i Massive Attack, Dave Rowntree e un panel sulla forza rivoluzionaria della musica

TARANTO - Si chiude oggi, sabato 21 giugno, l’edizione 2025 del Medimex – International Festival & Music Conference, promosso da Puglia Culture nell’ambito delle attività di Puglia Sounds, con il sostegno di Regione Puglia. Un’edizione intensa che ha trasformato Taranto in un crocevia musicale e culturale di respiro internazionale, culminando con una giornata ricchissima di eventi tra musica, approfondimenti e visioni per il futuro.

Ultimi incontri all’Università: tra tecnica e riflessione sul potere della musica

La mattina si apre alle 10.30 presso l’Università con “Mix Rock & Metal”, una masterclass tecnica tenuta da Marc Urselli, produttore e ingegnere del suono pluripremiato. Un incontro altamente formativo dedicato ai professionisti del settore, che ha visto Urselli esplorare sessioni reali di mix e registrazione in ambito rock e metal, svelando i dettagli del suo approccio attraverso Pro Tools: compressione, equalizzazione, routing e plugin alla mano.

Alle 11.30 si entra invece nel cuore delle tematiche culturali con il panel “La musica salverà il mondo?”, moderato da Carlo Massarini. Una riflessione appassionata e intergenerazionale con Don Letts, Michele Riondino, Diodato, Ghemon e Anna Castiglia, che hanno discusso il potere trasformativo della musica come strumento sociale, politico e culturale. Una citazione di Jim Morrison fa da cornice all’incontro: "Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra."

Il racconto dei Blur attraverso gli occhi di Dave Rowntree

Alle 18.30 al Teatro Fusco, l’attesa proiezione del documentario Blur: To The End, diretto da Toby L., con la presenza del batterista Dave Rowntree e della produttrice Cecile B. Il film racconta il ritorno in scena della band britannica con The Ballad of Darren, seguendo il processo creativo e umano che ha condotto ai memorabili concerti sold-out allo stadio di Wembley.

Un’occasione rara per conoscere il dietro le quinte di una delle band più influenti degli ultimi decenni, raccontata dalla voce di uno dei suoi protagonisti.

Massive Attack in concerto: un sold out dal respiro globale

Alle 20.30 la scena si sposta alla Rotonda del Lungomare, dove i Massive Attack si esibiscono in uno dei concerti più attesi del festival. La formazione guidata da 3D e Daddy G, insieme a una line-up stellare che include Horace Andy, Deborah Miller, Liz Fraser e molti altri, regala al pubblico un’esperienza sonora e visiva di forte impatto, con scenografie immersive e un repertorio che ha definito la storia del trip hop.

L’apertura è affidata al progetto pugliese Kyoto, ulteriore testimonianza del dialogo costante tra scena internazionale e territorio.

La notte si chiude con il DJ Set di Dave Rowntree a Spazioporto

Dalle 23.30 a Spazioporto, la giornata si conclude nel segno della club culture con il DJ set di Dave Rowntree. Più che “solo” batterista dei Blur, Rowntree è anche avvocato, attivista, compositore per cinema e TV, ed è stato voce radiofonica su XFM. Nel suo set, si intrecciano passato e futuro della musica indie ed elettronica, con una selezione raffinata e coinvolgente.

Medimex: un ponte tra Puglia e mondo

Medimex 2025 conferma la sua vocazione come piattaforma di connessione tra le eccellenze musicali locali e le grandi scene internazionali. Il festival è parte delle azioni di Puglia Sounds, finanziato nell’ambito del POC Puglia 2014/2020, promosso in collaborazione con Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, con il sostegno di SIAE. Media partner: Rai Radio 1, Rai Radio 2 e Rai Radio.

Il programma completo è disponibile su www.medimex.it.

Un’edizione che si chiude nel segno della musica che ispira, unisce e, forse, può davvero cambiare il mondo.