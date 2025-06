Il Lecce punta su Matteo Dagasso: interesse concreto per il centrocampista del Pescara

Ilguarda al futuro e mette nel mirino uno dei protagonisti della promozione del Pescara in Serie B: si tratta di, centrocampista classe 2003, reduce da una stagione brillante in Serie C.

Con 34 presenze e 4 reti all’attivo, Dagasso si è rivelato un elemento chiave nel cammino della squadra abruzzese verso il ritorno in cadetteria. Cresciuto interamente nel vivaio del Pescara – dalle giovanili fino alla prima squadra – il centrocampista ha dimostrato solidità, visione di gioco e capacità di inserimento, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione del club salentino.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e i dirigenti del Pescara, per valutare le modalità di un possibile trasferimento, che potrebbe avvenire in prestito o a titolo definitivo.

L’arrivo di Dagasso rappresenterebbe un rinforzo importante per il centrocampo giallorosso, chiamato a sostenere una stagione complessa, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la salvezza nel prossimo campionato di Serie A.