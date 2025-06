Inaugurata la nuova area giochi inclusiva nel giardino Palmina Martinelli: “Curiamo i piccoli spazi di comunità”

BARI - È stata inaugurata questa mattina la nuova area giochi all’interno del, nel cuore del quartierea Bari. Il giardino, situato inall’angolo con, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato dal, con un investimento dinell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche cittadine.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la presidente del Municipio II Alessandra Lopez, i consiglieri municipali e numerosi residenti, che hanno accolto con entusiasmo la restituzione alla comunità di uno spazio fondamentale per la socialità di grandi e piccoli.

Intervento mirato, giochi inclusivi

I lavori hanno interessato l’ampliamento di un’aiuola per proteggere le radici degli alberi e la riqualificazione dell’area giochi, con la rimozione delle strutture danneggiate e l’installazione di nuove attrezzature inclusive: una casetta Lodge con scaletta e scivolo e una “lucertola campana”, pensate per accogliere bambini con diverse abilità. Completano l’intervento una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, più sicura e accessibile.

Scaramuzzi: “Diamo valore ai giardinetti di quartiere”

«Si tratta di un piccolo intervento, ma molto atteso dai residenti — ha commentato l’assessore Domenico Scaramuzzi —. Prenderci cura dei giardinetti di quartiere è fondamentale: vogliamo che siano luoghi vivi e accoglienti, con giostrine funzionanti, panchine curate, vialetti sicuri. Non è semplice, perché gli spazi di socialità si stanno moltiplicando, ma il nostro impegno è massimo. A breve, ad esempio, concluderemo l’intervento nella piazza centrale di Torre a Mare e riconsegneremo l’area riqualificata di via Salvatore Tramonte, nel quartiere San Paolo».

Lopez: “Un luogo che parla di legalità e memoria”

«Restituire oggi questo giardino ai cittadini — ha aggiunto la presidente del Municipio II Alessandra Lopez — significa anche ridare dignità a uno spazio simbolico, intitolato a Palmina Martinelli, giovane vittima di una tragica vicenda che ha segnato la coscienza collettiva. In questi angoli di verde si incontrano bambini, famiglie, anziani: è nostro dovere custodirli nel migliore dei modi, perché rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità».

Losito: “Un giardino per ricordare Palmina, ogni giorno”

A chiudere gli interventi, il presidente della commissione Lavori pubblici Riccardo Losito ha sottolineato l’impegno costante del Municipio nella valorizzazione delle aree verdi: «Dopo il giardino Princigalli e il Parco degli Aquiloni, oggi restituiamo ai cittadini un altro spazio fondamentale, rinnovato e sicuro. Frequentare questo giardino è un gesto di memoria e consapevolezza: Palmina Martinelli continua a parlarci, e noi abbiamo il dovere di ascoltarla».

La nuova area giochi rappresenta così un piccolo ma significativo tassello nella costruzione di una città più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni di tutte le generazioni.