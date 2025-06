Costa Crociere rivoluziona la vacanza: arriva l’esperienza “Sea & Land Destinations” per l’estate 2025

GENOVA – Costa Crociere presenta una nuova, affascinante evoluzione del concetto di viaggio:, un format di vacanza rivoluzionario che, per l’estate 2025, trasforma le crociere nel Mediterraneo e nel Nord Europa in un’esperienza multisensoriale e immersiva, tra destinazioni marine esclusive e tappe a terra personalizzate.

Dopo il successo delle “Sea Destinations” lanciate nella primavera 2024, Costa rinnova e amplia la sua proposta, integrando itinerari a terra (“Land Destinations”) pensati per offrire esperienze autentiche, su misura e capaci di valorizzare ogni sosta nei luoghi più iconici.

Un nuovo modo di viaggiare: il mare e la terra protagonisti

Le “Sea & Land Destinations” rappresentano un modello innovativo di vacanza, dove la crociera diventa molto più di un semplice itinerario. Le Sea Destinations sono tappe uniche vissute direttamente dal ponte della nave, in località accessibili solo via mare, dove ogni momento viene arricchito da performance artistiche, musica dal vivo, degustazioni o esperienze meditative.

Accanto a queste, le Land Destinations offrono escursioni tematiche e personalizzate: visite ai siti storici, esperienze adrenaliniche o attività pensate per le famiglie, in modo da trasformare ogni scalo in un’esperienza irripetibile e su misura.

Sea Destinations: il mare diventa spettacolo

Le Sea Destinations sono il tratto distintivo dell’offerta 2025 di Costa. Gli ospiti potranno assistere a momenti straordinari che si svolgono in mare aperto, con la nave che rallenta o si ferma in punti iconici, dando vita a veri e propri spettacoli naturali, artistici e sensoriali.

Nel Mediterraneo Occidentale:

Symphony at Dawn (Calanques National Park Bay): all’alba, davanti alle scogliere di Les Calanques, un concerto di pianoforte accompagna il sorgere del sole tra profumi di lavanda e note provenzali. (Costa Toscana)

Swing Symphony (Baia di Capri): musica jazz, agrumi e torta caprese al mattino, mentre i Faraglioni emergono tra le onde. (Costa Smeralda)

Sunset Party (Baia di Ibiza): DJ set, sax dal vivo e danze tribali al tramonto, per una festa sul mare in puro stile Benirrás. (Costa Toscana)

Magaluf Jungle Party (Palma Bay): la nave si trasforma in una giungla animata da sciamani e performer tribali per un party sotto le stelle. (Costa Pacifica)

Cetacean Echoes (Santuario dei Cetacei): un viaggio notturno tra suoni sommersi e luci nel mondo nascosto di balene e delfini. (Costa Smeralda e Toscana)

Sea of Stars (Balearic Sea): la nave spegne tutte le luci per ammirare uno dei cieli stellati più intensi del Mediterraneo. (Costa Smeralda, Toscana, Pacifica)

Nel Mediterraneo Orientale:

Summer Carnival (Laguna di Venezia): maschere e musica in una Venezia sospesa tra cielo e acqua. (Costa Deliziosa)

Abyss Party (Calypso Deep): nel punto più profondo del Mediterraneo, luci e suoni evocano il mistero degli abissi. (Costa Deliziosa)

Sea of Stars (Mar Ionio): un cielo limpido e silenzioso che si rivela nella sua purezza. (Costa Deliziosa)

Wine Experience (Etna Skyline): un brindisi davanti al profilo del vulcano, tra botti di vino e musica live. (Costa Fascinosa)

Dervishes Show (Stretto dei Dardanelli): i dervisci rotanti danzano tra Europa e Asia. (Costa Fortuna)

Endless Sunset (Arcipelago di Santorini): il tramonto più lungo e suggestivo del Mediterraneo, tra musica e colori infiniti. (Costa Fortuna)

Sea Party (Baia di Mykonos): musica e cocktail per una festa notturna dal sapore cicladico. (Costa Fortuna e Fascinosa)

Sea of Stars (Stretto di Sicilia): una notte immersa nel buio per ammirare il cielo più puro. (Costa Fascinosa)

In Nord Europa:

Seven Sisters (Geirangerfjord): le maestose cascate norvegesi accolgono la nave in uno scenario da fiaba.

Friluftsliv (Mare di Norvegia): meditazione a bordo ispirata alla filosofia norvegese della “vita all’aria aperta”, per un viaggio interiore tra natura e silenzio.

Land Destinations: l’autenticità a terra

Per ogni scalo a terra, Costa propone un’ampia gamma di Land Experience, curate nei minimi dettagli per soddisfare ogni esigenza: dal viaggiatore culturale all’amante dell’avventura, dalla coppia alla famiglia. Ogni attività è pensata per vivere il luogo in modo profondo, personalizzato e autentico, ben oltre le tradizionali escursioni.

Una crociera che diventa spettacolo, sogno e scoperta

La combinazione tra Sea e Land Destinations rende ogni crociera Costa un’esperienza immersiva, sorprendente e irripetibile, capace di trasformare il concetto stesso di vacanza. Il mare non è solo il mezzo, ma diventa esso stesso destinazione, teatro di emozioni e meraviglie. E ogni approdo a terra è l’occasione per vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Con la proposta Sea & Land 2025, Costa Crociere riafferma la sua vocazione all’eccellenza del viaggio, offrendo molto più di una crociera: un’avventura tra emozione, bellezza e stupore.