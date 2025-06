Nasce il Putignano Comedy Festival: il centro storico si trasforma nel cuore della comicità pugliese

PUTIGNANO - Putignano, città da sempre legata a doppio filo alla tradizione teatrale e alla comicità, inaugura nel 2025 una nuova rassegna interamente dedicata al linguaggio ironico contemporaneo:, prima edizione di un evento che celebra l’umorismo in tutte le sue forme, dal vernacolo storico fino alla stand-up comedy più innovativa.

Il festival nasce dalla sinergia tra il Consorzio I MAKE e l’associazione PrisciARCI, con il supporto del Comune di Putignano, raccogliendo l’eredità di un territorio che ha fatto della comicità un tratto identitario — basti pensare alle Propaggini, lo storico rito in dialetto che da secoli inaugura il Carnevale con pungente satira popolare.

Sulla scia del successo sempre crescente della stand-up comedy, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi anche in Puglia come linguaggio artistico potente e diretto, protagonisti assoluti del festival saranno i due collettivi regionali Stand Apulia e StandaPPura, diventati veri e propri punti di riferimento per la nuova generazione di comici e comiche.

Sabato 14 giugno: il debutto del festival

Il primo appuntamento del Putignano Comedy Festival è in programma sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 20:00, nel cuore del centro storico di Putignano. Sei spettacoli di stand-up comedy si svolgeranno in contemporanea in sei postazioni suggestive del borgo antico:

Largo Fralleone

Piazza San Stefano Piccolo

Piazzetta Santa Lucia

Slargo Via Castello

Slargo SS. Medici

Spiazzo Via Bruni

Alle 21:00, gli artisti si sposteranno in un nuovo spazio per una seconda tornata di show, permettendo così al pubblico di vivere un’esperienza itinerante, sorprendente e gratuita. L’obiettivo è creare un vero e proprio palcoscenico diffuso, dove ogni angolo del centro storico diventa teatro di risate e riflessioni.

I protagonisti della serata

Sul palco diffuso del 14 giugno si alterneranno dieci comici tra volti noti e giovani promesse:

Stand Apulia : Giacomo Cartesio, Beppe Rossiello, Marino Cassanelli, Sofia Ianigro, Guido Londino

StandaPPura : Marco Montrone, Cristina Di Girolamo, Leonardo Diella, Andrea Stano, Enzo Stella

Guest speciale: Marcello Pastore da LocuraComedy

Un festival che guarda avanti

Il Putignano Comedy Festival non si ferma al debutto di giugno. Il calendario prevede un secondo appuntamento a luglio e un incontro di approfondimento tematico nel mese di agosto, con l’obiettivo di riflettere su comicità, linguaggi generazionali e spazi culturali accessibili.

Un nuovo capitolo per la cultura comica di Putignano è appena iniziato: con il Putignano Comedy Festival, la città si conferma laboratorio vivo di sperimentazione e partecipazione, dove il sorriso è ancora — e più che mai — un linguaggio universale.