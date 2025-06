Incidente sulla SS7 a Taranto: BMW esce di strada e si ribalta, feriti due giovani

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tralungo la, in direzione Taranto, nei pressi dell’uscita di un noto ipermercato. Protagonista del sinistro unache, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo in curva,prima di ribaltarsi fuori dalla carreggiata.

A bordo dell’auto si trovavano due giovani coetanei: un ragazzo di 19 anni e una ragazza, entrambi rimasti feriti nell’impatto. I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure ai due ragazzi, per poi trasportarli in ospedale. Al momento non sono state rese note le loro condizioni, ma nessuno dei due risulterebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi del caso e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Taranto, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile eccesso di velocità o una distrazione alla guida.