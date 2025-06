Barletta, al via progetto pilota di Sanitaservice per la sanificazione delle sale operatorie del “Dimiccoli”

È partito questa mattina, presso l’, ilper la sperimentazione didelle sale operatorie. L’iniziativa, della durata di circa un mese, punta a valutare l’efficacia e l’efficienza dei nuovi materiali in vista di una possibile

Il progetto mira a migliorare la qualità delle operazioni di sanificazione, garantendo standard elevati di igiene e sicurezza, attraverso l’utilizzo di detergenti disinfettanti ad alta efficacia, attivi contro batteri, germi e funghi, e sicuri per il personale impiegato. Il piano operativo prevede un attento monitoraggio del fabbisogno quotidiano di materiali per poi trasferire, in caso di esito positivo, l’esperienza pilota a tutte le strutture sanitarie dell’ASL BT.

Fondamentale, in questa fase, è il coinvolgimento diretto del personale ausiliario della Sanitaservice, che ha preso parte nei giorni scorsi a specifici incontri formativi sulle nuove tecniche e modalità operative da adottare.

«Il progetto si colloca nell’ottica di miglioramento continuo del nostro servizio alla ASL – ha dichiarato la dott.ssa Annachiara Rossiello, Amministratrice Unica della Sanitaservice ASL BT – e viene condotto nel massimo rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, con particolare attenzione alla sicurezza delle nostre operatrici e dei nostri operatori. Al termine di questo periodo di sperimentazione, analizzeremo i dati raccolti per valutare la replicabilità dell’iniziativa in tutte le altre sedi di nostra competenza».

L’avvio del progetto rappresenta un passo importante verso l’adozione di procedure sempre più moderne, sicure ed efficaci, al servizio della salute pubblica e della qualità dell’assistenza ospedaliera.