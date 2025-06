Incidente tra auto e camion sulla SS96 in direzione Bari: traffico in tilt

BARI – Un incidente stradale tra un’e unha causato gravi disagi alla circolazione questa mattina sullain direzione Bari. Il sinistro si è verificato intorno alle, all’altezza del tratto compreso trae l’ingresso in tangenziale.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si sarebbe scontrata con il mezzo pesante in un punto particolarmente trafficato dell’arteria stradale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.