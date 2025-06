A Bari il 7° Tavolo della Produttività: istituzioni, imprese e professionisti uniti per il rilancio delle mPMI del territorio

BARI – Si è tenuto presso la Sala Convegni “R. Maurelli” il, l’iniziativa promossa dall’APSe dal Centro Studi, in collaborazione cone con il. Un appuntamento che ha visto protagonisti istituzioni, associazioni di categoria, professionisti ed esperti, con l’obiettivo di svilupparedel Mezzogiorno.

L’evento ha acceso i riflettori su alcuni temi chiave per il sistema produttivo locale: innovazione, cultura del lavoro, produttività e inclusione sociale. Il messaggio emerso è chiaro: affrontare le sfide che vivono le imprese del Sud richiede uno sforzo collettivo, nuovi strumenti e un dialogo costante tra pubblico e privato.

Reti, innovazione e alleanze: le leve del cambiamento

A introdurre i lavori è stato Luigi Quaranta, presidente CLAAI Puglia e Basilicata, che ha sottolineato:

“Le imprese non possono essere lasciate sole. Servono connessioni e alleanze solide. Dobbiamo rafforzare il ruolo degli attori capaci di accompagnare le mPMI verso un futuro sostenibile e innovativo. È nelle reti territoriali che si costruisce la resilienza del sistema produttivo”.

Il Comune di Bari: “Costruire opportunità per il futuro”

A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuto Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Economico, che ha evidenziato l’urgenza di un approccio integrato:

“Vogliamo sostenere chi fa impresa, ma anche diffondere una nuova cultura del lavoro e del valore sociale della produttività. Questo riguarda il modo in cui vogliamo far crescere Bari: come città di opportunità, soprattutto per i giovani”.

Le opportunità della Regione Puglia per la competitività

Presente anche Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Competitività della Regione Puglia, che ha illustrato gli strumenti messi in campo a sostegno delle imprese, come la finanza agevolata e altri interventi di supporto strutturale:

“Sono leve fondamentali per dare slancio alle mPMI e favorire l’accesso a percorsi di crescita e innovazione”.

Entrobordo: “La produttività è una sfida collettiva, che parte dal territorio”

A tirare le fila del confronto è stato Marco Travaglini, presidente di Entrobordo e ProduttivItalia, che ha posto l’accento su una visione più ampia della produttività:

“Parlare di produttività delle micro e piccole imprese significa parlare di benessere collettivo. Un tessuto sociale sano è fatto di imprese che funzionano, generano occupazione stabile e innovazione accessibile. Bari è il luogo giusto per lanciare questa sfida, perché qui non si parla solo di economia, ma di comunità che vogliono crescere insieme”.

Percorsi di Consapevolezza: strumenti concreti per le imprese

Durante l’evento, Entrobordo ha presentato i “Percorsi di Consapevolezza”, iniziativa gratuita rivolta alle imprese per valutare il proprio stato organizzativo e la capacità di innovazione. Si tratta di uno strumento operativo per accompagnare gli imprenditori in un percorso di crescita consapevole e misurabile, con il supporto di professionisti e mentor.

Le aziende interessate possono accedere gratuitamente a un test di autovalutazione, primo passo per costruire un piano su misura per l’evoluzione della propria attività.

Contatti e materiali:

📩 info@entrobordo.org

🌐 www.entrobordo.org