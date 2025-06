"Liberazioni": Bari si prepara alla quinta edizione di Lungomare di Libri

Un Tema Rilevante: Le “Liberazioni”



Il tema di quest'anno, "Liberazioni", intende promuovere una riflessione sui diritti civili e umani, sul significato e il valore della libertà, sulla dignità delle persone e delle comunità. Sarà anche un doveroso omaggio ai valori della Resistenza italiana, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione.



"Con Lungomare di Libri torniamo a parlarci e a parlare di politica, storia e attualità con ospiti italiani e internazionali di alto profilo. La lettura è un gesto rivoluzionario, scomodo, che si radica nella comunità anche grazie a manifestazioni come questa," ha dichiarato Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia.



Un Palcoscenico diffuso per la Cultura



L'evento si snoderà lungo la muraglia e nei luoghi simbolo della città, da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, fino a Largo Vito Maurogiovanni, dall’ex Mercato del Pesce allo Spazio Murat. Quest'anno, la manifestazione toccherà anche il Museo Civico, il Museo Archeologico di Santa Scolastica e lo Spazio Giovani dell’Assessorato alle Culture.



Sono previsti più di 70 appuntamenti tra lezioni magistrali, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, mostre, attività per bambini e consigli di lettura, che si alterneranno dal pomeriggio alla sera inoltrata.



Ospiti di Prestigio e Novità dell'Edizione 2025



L'elenco degli ospiti è ricco e variegato, includendo nomi di spicco del panorama culturale italiano e internazionale: Rula Jebreal, Paola Caridi, Loredana Lipperini, Daniela Di Sora con Georgi Gospodinov (intervento video), Mario Desiati, Michela Ponzani, Claudio Martelli, Marino Sinibaldi, Luca Misculin, Luca Sofri, Luciano Canfora con Sara Reginella e Fabio Mini, Raffaele Nigro, Uliano Lucas, Alessio Arena, Valerio Aiolli, Marco Ferrari, Simonetta Fiori, Enzo Amendola, Alessio Caliandro, Diletta Bellotti, Cristò Chiapparino, Valentina Mira, Tiziana Rinaldi Castro, Raffaele Cataldi, Roberto Manìa, Andrea Piva con Claudia Attimonelli, Marco Agosta e Leonardo Palmisano.



Tra le novità di questa edizione:



Editore ospite: Voland, che porterà la sua storia, il suo catalogo e i suoi autori all'attenzione del pubblico.

Rassegna stampa del Post: per la prima volta, Lungomare proporrà un incontro mattutino con il direttore editoriale Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin, in programma sabato 28 giugno mattina allo Spazio Murat.



Mostra di Uliano Lucas: il celebre fotoreporter presenterà la mostra "Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto" al Museo Civico di Bari, dal 26 giugno al 31 agosto.

Il Cuore Pulsante: Librerie Indipendenti ed Editoria Pugliese



Venticinque librerie di Bari e del territorio barese animeranno il lungomare con le loro casette bianche in legno, offrendo un'ampia selezione di libri. Saranno organizzate diverse attività di animazione e performance. Una novità di quest'anno sarà il sorteggio in diretta di titoli suggeriti dai librai al pubblico, in occasione dei due appuntamenti dedicati ai consigli di lettura.



Gli editori indipendenti pugliesi, alcuni riuniti nell’associazione APE, si racconteranno al pubblico attraverso le loro autrici, i loro autori e le tante novità editoriali nei rinnovati spazi dell’ex Mercato del Pesce e dello Spazio Murat.



Formazione e Coinvolgimento dei Giovani



L'edizione 2025 prevede una stretta collaborazione con il Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che proporrà una mini-rassegna "Liberazioni digitali", e con il Consorzio Nazionale SUM City School, che organizzerà laboratori. Questi eventi avranno luogo al Museo Archeologico di Santa Scolastica.



Spazio anche ai giovani, grazie alla collaborazione con due istituti scolastici di Bari: gli studenti del Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale “Marco Polo” saranno i volontari della manifestazione e organizzeranno un talk sulle biblioteche scolastiche. L’Istituto Tecnico Tecnologico "Panetti Pitagora” dedicherà le sue trasmissioni radiofoniche ai libri e agli ospiti del festival.



Anteprima della Mostra Fotografica di Uliano Lucas



Il Lungomare di Libri anticiperà il suo programma culturale con un'inaugurazione giovedì 26 giugno alle ore 18 della mostra "Altri sguardi. Immagini della follia tra memoria e progetto" del fotoreporter Uliano Lucas. L'esposizione, allestita nel Museo Civico di Bari (Strada Sagges, 13) e visitabile fino al 31 agosto, propone una selezione di scatti che ripercorrono quasi quarant'anni di lavoro di Lucas negli ospedali psichiatrici e nei centri di salute mentale, documentando le trasformazioni delle forme di assistenza e la lotta per la libertà dei pazienti.

Venerdì 27 Giugno:Ore 17, Spazio Murat: Daniela Di Sora, direttrice editoriale di Voland, racconterà la storia della casa editrice, con un intervento video di Georgi Gospodinov. Seguirà l'apertura della mostra dedicata ai trent’anni di Voland all’ex Mercato del Pesce.Dalle 18, Fortino di Sant’Antonio e Largo Vito Maurogiovanni:Loredana Lipperini con la lectio "Lettura come moltitudine".Paola Caridi presenterà "Il gelso di Gerusalemme" in dialogo con Francesca Savino e Nabil Bey Salameh.Luciano Canfora, Sara Reginella e il generale Fabio Mini discuteranno sulla guerra in Ucraina.Marino Sinibaldi e Alessandro Laterza ragioneranno su verità e post verità dell’informazione.Raffaele Nigro presenterà "Il dono dell’amore".Enzo Amendola presenterà "L'Imam deve morire".Museo Civico: Uliano Lucas dialogherà con Cosimo Schinaia sui temi della sua mostra.Sabato 28 Giugno:Mattina, Spazio Murat: "I giornali, spiegati bene", la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Luca Misculin (prenotazione obbligatoria).Dalle 18:Rula Jebreal presenterà "Genocidio" in dialogo con Michele Emiliano, Vito Leccese e Paola Romano.Michela Ponzani presenterà "Donne che resistono".Claudio Martelli presenterà "Il merito, il bisogno e il grande tumulto" in dialogo con Antonio Decaro.Luca Misculin presenterà "Mare aperto".Cristò Chiapparino presenterà "Penultime parole".Alessio Arena presenterà "Il sesso degli alberi".Tiziana Rinaldi Castro presenterà "Guida alla New York ribelle".Alessio Caliandro presenterà "Gli incarnati".Roberto Mania si concentrerà su "La questione salariale".Museo Archeologico di Santa Scolastica: mini-rassegna "Liberazioni digitali" con appuntamenti del City Book Lab e del Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT.Domenica 29 Giugno:Mario Desiati presenterà "Malbianco".Simonetta Fiori racconterà "Le appassionate. Storie di donne che hanno cambiato il futuro".Valerio Aiolli presenterà "Portofino blues".Valentina Mira proporrà "Dalla stessa parte mi troverai".Andrea Piva, Claudia Attimonelli, Marco Agosta e Leonardo Palmisano presenteranno "Puglia", la nuova edizione della rivista The Passenger.Marco Ferrari presenterà "Il partigiano che divenne imperatore".Diletta Bellotti denuncerà "Pomodori rosso sangue".Raffaele Cataldi con "Malesangue".Donatella Romanelli curerà un laboratorio per bambini in piazza del Ferrarese.Museo Archeologico di Santa Scolastica: proseguirà la mini-rassegna "Liberazioni digitali".Librerie e Attività CollateraliParteciperanno 25 librerie tra Bari e provincia, tra cui Libreria Liberrima, Spine Bookstore, Libreria Il Ghigno – Un mare di storie, Libreria Laterza, Libreria Feltrinelli Bari e molte altre. La partecipazione di librai ed editori a Lungomare di Libri è gratuita.Saranno inoltre organizzati numerosi eventi per bambini, ragazzi e famiglie dalla Biblioteca Metropolitana De Gemmis, Biblioteca Ragazzi[e] Comune Di Bari, Biblioteca Colibrì “Iurlo”, Biblioteca Colibrì “Maurogiovanni”, Progetto Nati Per Leggere, Associazione Librisumisura – Puntoeacapo.Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il programma è in continuo aggiornamento su