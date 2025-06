La BBC a Cala Molinella per raccontare l’arte del pane: il Food Retreat di Sant’Antonio a Vieste, modello di turismo slow e consapevole

VIESTE - Dal 12 al 15 giugno 2025, Cala Molinella, eco-resort immerso nella natura incontaminata del Gargano, ospita la seconda edizione del, un’esperienza dedicata all’arte tradizionale della panificazione e alla cultura pugliese.

A guidare il retreat sarà Emiko Davies, food blogger e scrittrice italo-australiana tra le più influenti a livello internazionale. Ad accompagnare l’evento, una reporter della BBC, Jude Shapiro, produttrice per BBC World Service con 5 milioni di ascoltatori, documenterà l’esperienza attraverso un podcast dedicato, raccontando l’impatto culturale, spirituale e turistico di questo “buen retiro” pugliese.

Il Food Retreat di Cala Molinella è molto più di un viaggio culinario: è un percorso di riconnessione con le antiche tradizioni, un invito a rallentare i ritmi e a riscoprire il benessere immersi nella natura, tra yoga, meditazione, attività olistiche, ma soprattutto momenti autentici legati al cibo e alla cultura locale.

Un viaggio esperienziale nella panificazione e nella cultura pugliese

L’esperienza inizia il 12 giugno con un laboratorio di panificazione tradizionale, in cui i partecipanti impasteranno il pane che sarà poi benedetto durante la Festa di Sant’Antonio del giorno successivo, momento centrale del retreat. La serata si conclude con un aperitivo sotto gli ulivi, immersi nell’atmosfera calda e conviviale della Puglia.

Il 13 giugno, Vieste celebra la Festa di Sant’Antonio: un’occasione unica per vivere la tradizione con un tour nel centro storico, la partecipazione alla suggestiva processione e la benedizione del pane. La giornata si chiude con un aperitivo panoramico e una cena tipica accompagnata da musica popolare locale.

Il 14 giugno è dedicato alla lentezza e ai sapori autentici: si visita un uliveto secolare con degustazione di olio extravergine d’oliva, seguita da un pomeriggio di relax tra piscina e mare e una serata con la proiezione all’aperto del film Mangia, Prega, Ama.

L’ultimo giorno, il 15 giugno, si conclude con un tour panoramico e un pranzo in una masseria biologica nel Parco Nazionale del Gargano, per chiudere il retreat con gusto e tradizione.

Un’esperienza unica guidata da una voce autorevole

Emiko Davies, autrice di numerosi libri e collaboratrice del Corriere della Sera e del Financial Times, è stata riconosciuta tra le donne più influenti nel mondo del food. Ha lavorato con chef stellati come Massimo Bottura e affiancato Stanley Tucci nel suo viaggio gastronomico italiano per la serie TV Tucci in Italy.

Con sensibilità e passione, Emiko trasmette l’essenza del territorio attraverso gesti antichi e materie prime stagionali, offrendo un’immersione autentica nella cultura pugliese.

Cala Molinella, esempio di ospitalità slow e sostenibile

Questo retreat nasce dall’intesa tra la famiglia Silvestri, proprietaria di Cala Molinella, e Emiko Davies, e si ispira alla tradizione della Festa di Sant’Antonio, profondamente sentita nella famiglia, in particolare da nonna Antonietta, custode del valore simbolico e spirituale del rito della benedizione del pane.

Cala Molinella è oggi un modello di turismo slow e consapevole, in linea con le tendenze attuali: secondo una recente ricerca di Booking.com, il 77% dei viaggiatori cerca esperienze autentiche e legate alla cultura locale.

Antonella Silvestri, co-founder e responsabile marketing della struttura, è anche direttrice del corso ITS Academy Puglia – Food & Beverage Management e Hospitality, che forma nuovi professionisti dell’accoglienza. È proprio grazie a questo percorso che eventi come il Food Retreat trovano la loro espressione più alta.

Per info e prenotazioni:

info@calamolinella.it

www.calamolinella.it