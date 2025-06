Putignano, siglato il Patto per l’HUB Impresa-Lavoro: 100 inserimenti previsti nei primi due anni

PUTIGNANO – È ufficiale: nasce a Putignano il primo, grazie a un accordo siglato questa mattina tra, nel corso dell’incontro pubblico “Innovazione tecnologica e impresa. Nuovi modelli di lavoro per il futuro”.

Alla firma dell’intesa, che segna un passo fondamentale per lo sviluppo occupazionale e la valorizzazione delle competenze sul territorio, erano presenti l’assessore comunale Gianluca Miano, il prof. Roberto Voza (coordinatore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Lavoro dell’Uniba) e Valentina Elia, dirigente di ARPAL Puglia.

Obiettivo: inserire almeno 100 persone nel mondo del lavoro

L’HUB partirà operativamente nel 2025 e prevede l’inserimento lavorativo di almeno 100 persone nei primi due anni di attività. Particolare attenzione sarà riservata a giovani, donne, disoccupati di lunga durata e persone con disabilità, categorie che il progetto mira a valorizzare attraverso percorsi strutturati e inclusivi.

Il piano prevede tirocini e collaborazioni con almeno 30 aziende locali, già coinvolte attivamente nella progettazione dell’iniziativa. L’obiettivo, ambizioso ma concreto, è che almeno il 70% dei partecipanti trovi una collocazione lavorativa stabile entro il primo biennio.

Un’alleanza strategica per rilanciare l’occupazione

Il protocollo sancisce una collaborazione concreta tra il territorio, ARPAL e il mondo accademico, grazie al coinvolgimento del Centro di Ricerca sul Lavoro dell’Università di Bari. Questo permetterà non solo attività di formazione continua ma anche una raccolta sistematica di dati per valutare l’efficacia delle politiche attive messe in campo.

I numeri del 2024 parlano chiaro: oltre 3.500 cittadini si sono rivolti ai Servizi Sociali del Comune di Putignano, mentre la città conta più di 2.000 imprese attive, perlopiù nei settori commerciale, manifatturiero e delle costruzioni. Un divario evidente tra domanda e offerta di lavoro, che l’HUB si propone di colmare con un approccio integrato e orientato all’inclusione.

Le parole delle istituzioni

«Un risultato importante, raggiunto a meno di un anno dal nostro insediamento – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella –. Questo progetto creerà nuove sinergie e valorizzerà le competenze di giovani, donne e disabili, risorse fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio ARPAL, l’Università e tutti gli attori coinvolti per la visione condivisa.»

Soddisfatto anche l’assessore Miano, che ha fortemente voluto il progetto: «Serve un welfare generativo, duraturo e partecipato. Questo HUB rappresenta un modello che attiva i cittadini e crea ricadute concrete. Grazie ad ARPAL e Uniba, potremo anche monitorare l’impatto reale delle politiche sociali che stiamo mettendo in campo.»

Un Career Day per coinvolgere imprese e cittadini

La firma del protocollo è avvenuta nell’ambito di una giornata interamente dedicata al lavoro, organizzata dal Comune di Putignano, con la partecipazione di oltre 40 aziende locali per un Career e CV Day all’interno del chiosco comunale e negli spazi pubblici adiacenti.

Un segnale forte che conferma la centralità del lavoro come leva per la rinascita sociale e produttiva della città e che fa del nuovo HUB un punto di riferimento per l’occupazione e l’innovazione sul territorio.