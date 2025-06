La Luiss inaugura l'Osservatorio sul Rischio Geopolitico (GRO): uno strumento avanzato per l'analisi e la gestione delle crisi globali

ROMA – In un contesto globale sempre più caratterizzato da instabilità e conflittualità, lapresenta l'. Questa nuova iniziativa scientifica è progettata per fornire a decisori pubblici e privati uno strumento avanzato per l'analisi, la prevenzione e la gestione dei rischi geopolitici.

L'evento di presentazione si terrà mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 17:30, presso la Sala delle Colonne del Campus Luiss, in Viale Pola 12.

Il cuore dell'iniziativa è un innovativo indice integrato di rischio geopolitico, sviluppato internamente dall'Ateneo. Questo indice si basa su metriche qualitative e quantitative capaci di intercettare sia le tendenze macro dell'ambiente geopolitico, sia i fattori più specifici legati a singoli paesi o settori economici oggetto di analisi.

L'incontro sarà aperto dagli interventi del Rettore Paolo Boccardelli, di Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, e dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, diplomatico e Presidente di Mundys, che dirigerà l'Osservatorio insieme al Professor Enzo Peruffo, a cui spetteranno le considerazioni conclusive.

In collegamento dagli Stati Uniti, interverrà anche Cliff Kupchan, presidente del think tank americano Eurasia Group, con un'analisi sull'impatto del rischio geopolitico sui mercati internazionali.

La presentazione proseguirà con un approfondimento sui contenuti e le finalità dell’Osservatorio, a cura di Manfredi Valeriani, Docente di Rischio Politico Luiss, Carlo Gallo, analista esperto di rischio geopolitico, e Carolina Di Stefano, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali.

Durante l'evento, verrà inoltre illustrato il White Paper del GRO, la pubblicazione dell'Osservatorio che sintetizza l'approccio metodologico e i principali prodotti che verranno realizzati. Tra questi:

Analisi di rischio attraverso un modello multidimensionale, in grado di considerare fattori strutturali e non, e di adattarsi tempestivamente agli sviluppi geopolitici.

attraverso un modello multidimensionale, in grado di considerare fattori strutturali e non, e di adattarsi tempestivamente agli sviluppi geopolitici. Analisi d’area e briefing personalizzati , pensati per le esigenze specifiche di aziende e istituzioni.

, pensati per le esigenze specifiche di aziende e istituzioni. Mentoring dedicato alla gestione del rischio geopolitico per manager, quadri e policy-maker.

Il Geopolitical Risk Observatory nasce all'interno del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Il suo obiettivo è contribuire, con rigore analitico e spirito operativo, alla comprensione dei rischi globali.

In un panorama internazionale sempre più caratterizzato da volatilità e da un crescente intreccio tra economia e geopolitica, l'Osservatorio si propone come un punto di riferimento fondamentale per supportare decisioni consapevoli, tempestive e strategicamente informate.

Per maggiori informazioni e accredito, è possibile contattare: ufficiostampa@luiss.it