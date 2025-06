La Puglia e Pirelli insieme per strade più sicure: al via un progetto pilota di monitoraggio con la tecnologia Cyber Tyre

BARI – Lahanno siglato un accordo innovativo per lanciare un progetto pilota di monitoraggio della rete viaria regionale. L'obiettivo è creare una mappa dettagliata dello "stato di salute" delle strade pugliesi, puntando a migliorare la sicurezza e l'efficienza della manutenzione. Si tratta delcapace di unire dati rilevati direttamente dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con informazioni visive raccolte tramite telecamere installate a bordo delle autovetture grazie alla tecnologia Univrses.

L'accordo è stato presentato oggi pomeriggio a Bari, presso la sede della Presidenza della Regione, in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

La tecnologia al servizio della sicurezza stradale

Il cuore di questo progetto risiede nella combinazione di due tecnologie all'avanguardia. Il sistema Pirelli Cyber Tyre è in grado di raccogliere ed elaborare, attraverso algoritmi innovativi, informazioni provenienti da sensori posti nella parte interna del battistrada dei pneumatici. Questi sensori analizzano fattori cruciali come la rugosità dell'asfalto e le irregolarità del manto stradale. La tecnologia Univrses, invece, utilizza telecamere per monitorare la strada e la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale.

Per questo progetto pilota in Puglia, Pirelli ha sapientemente combinato le due tecnologie, potenziando le funzionalità del Cyber Tyre con i sensori visivi di Univrses. Il risultato è un servizio unico e integrato, progettato per rendere la manutenzione stradale più tempestiva ed efficiente e, di conseguenza, migliorare significativamente la sicurezza della viabilità.

I cyber-veicoli di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con questi sistemi combinati e forniti dalla società di noleggio Ayvens, invieranno i dati rilevati a un cloud. Una volta elaborati, tali dati saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali, fornendo una panoramica chiara e aggiornata dello stato della rete viaria. Le prime auto della flotta saranno operative già dal mese di luglio.

Oltre a questa iniziativa con la Regione Puglia, Pirelli sta portando avanti diversi altri progetti simili, come quello con Movyon – Gruppo Autostrade per l’Italia per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali, e altre collaborazioni sono in fase di definizione.

La Puglia, polo strategico per l'innovazione digitale di Pirelli

Questo nuovo accordo rafforza ulteriormente il ruolo della Regione Puglia nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli. A Bari, infatti, Pirelli ha già avviato nel 2022 il Digital Solutions Center (DSC), una software factory interamente focalizzata sull'innovazione digitale. Il DSC di Bari è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, con il contributo fondamentale del mondo universitario, attraverso l'Università di Bari e il Politecnico di Bari. Con entrambe le istituzioni sono stati avviati progetti innovativi volti a ottimizzare i processi produttivi delle fabbriche tramite sistemi di smart manufacturing e a supportare la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nelle varie fasi di progettazione del pneumatico.

"La Regione Puglia è orgogliosa di realizzare un accordo che guarda al futuro, come sempre facciamo quando si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini", ha commentato il presidente Michele Emiliano. "La tecnologia può salvare delle vite, in questo caso ci sarà utile come termometro dello stato di salute delle nostre strade. Quando si mettono a sistema fattori come l'innovazione, la programmazione intelligente e a lungo termine, lo scambio di buone prassi con un'azienda che ha fatto la storia dei pneumatici in Italia e nel mondo il risultato è un accordo storico, che non comporta oneri per la Regione e che sono sicuro darà risultati importanti. Non si tratta della prima partnership con Pirelli, che ringrazio per la fiducia rinnovata in una Regione sempre attenta a cogliere le opportunità di sviluppo e benessere offerte dall'innovazione tecnologica, penso al Digital Solutions Center attivato a Bari nel 2022 con il prezioso contributo del nostro mondo accademico, delle menti brillanti dei nostri ragazzi. Sono sicuro, è il caso di dirlo, che la Regione Puglia farà ancora molta strada insieme a Pirelli per garantire ai cittadini pugliesi sempre il massimo della sicurezza alla guida”.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha sottolineato: “L’accordo raggiunto e la sperimentazione avviata rappresentano un altro passaggio importante nel percorso di ricerca e innovazione che da anni stiamo portando avanti con la Regione Puglia. Grazie al supporto di tutte le Istituzioni, del mondo universitario e dei partner locali, la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo. Il Cyber Tyre, una delle nostre tecnologie di punta per lo sviluppo della mobilità del futuro, connessa e sostenibile, è al cuore di questa innovazione e di queste attività. Il sistema hardware e software Cyber Tyre, oltre a consentire il collegamento tra il terreno e i sistemi controllo della vettura, permette anche un’analisi puntuale dello stato delle infrastrutture. Grazie a quanto realizzato finora e al supporto ricevuto dal territorio, stiamo valutando di realizzare anche in questa regione ulteriori investimenti non appena alcune nostre tematiche di carattere societario saranno superate. Il rapporto tra la Puglia e Pirelli è destinato a rafforzarsi ulteriormente rendendo questa Regione e il Sud del nostro Paese una parte fondamentale nel percorso d’innovazione tecnologica che vede Pirelli leader mondiale nel segmento dei pneumatici ad alto valore”.

Questo progetto non solo promette di rendere le strade pugliesi più sicure ma consolida anche il ruolo della regione come polo d'eccellenza nell'innovazione tecnologica e nella collaborazione tra pubblico e privato.