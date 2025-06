“La Salute in Puglia”: il network celebra un anno di successi con un Galà dedicato a salute, benessere e prevenzione

– Un evento per celebrare l’informazione sanitaria di qualità, ma anche per premiare chi ogni giorno si impegna per migliorare la salute e il benessere dei cittadini pugliesi. È con questo spirito che si è svolto giovedì scorso ail, il network ideato e diretto da, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento nell’ambito della divulgazione scientifica e della comunicazione sanitaria regionale.

Un network in crescita costante

I numeri parlano chiaro: con una media di 30mila visualizzazioni al mese sul sito, una pagina Facebook da 56.000 follower che raggiunge mezzo milione di bacheche a settimana, e oltre 1.000 video caricati sul canale YouTube, La Salute in Puglia si conferma uno dei progetti digitali più seguiti in ambito sanitario nel Sud Italia.

“L’obiettivo – spiega Papavero – è duplice: dare voce ai professionisti che si occupano di salute e diffondere cultura della prevenzione, fornendo informazioni chiare, scientificamente corrette e accessibili”.

Una serata tra premi, musica e sapori pugliesi

Il Galà, ospitato nella splendida cornice di Villa Morisco, è stato un’occasione per premiare 22 professionisti distintisi nei campi dell’informazione, della medicina, della ricerca, della comunicazione, dell’industria alimentare e delle istituzioni. La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Carmela Formicola, mentre le note eleganti del chitarrista Domenico Lopez hanno accompagnato la serata.

Immancabile anche la celebrazione del gusto, con un menù salutistico firmato dallo chef Renato Morisco, realizzato con prodotti offerti dai partner tecnici dell’evento: dai panzerotti e latticini artigianali ai salumi di suino nero pugliese, dai legumi decorticati alle famose ciliegie Ferrovia. Il tutto abbinato ai vini delle Cantine Torrevento e agli oli ad alto contenuto di polifenoli di Agridè.

Tra i partner che hanno reso possibile la serata, anche realtà come Alesina Adv, Recuperi Pugliesi, Fratelli Petrolla, Mediatipo e ABAP APS.

“Nulla è più prezioso dei gesti dedicati agli altri”

Questo il messaggio inciso sulle targhe assegnate, simbolo di riconoscenza per chi lavora quotidianamente per il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza alimentare, l’eccellenza nella cura, e la divulgazione scientifica.

I premiati (in ordine alfabetico)

Stefano Caroli – Mastro oleario Mariangela Caroprese – Università di Foggia Antonia Console – Biologa e medico Vincenzo Contursi – Presidente nazionale SIICP Laura Costantino – Università di Bari / Filiera21 Dora Desantis – Agridè Laura Dell’Erba – Endocrinologa e medico nucleare Benedetto Delvecchio – Presidente OMCeO BAT Giancarlo Fiume – Giornalista RAI Aldo Galeandro – Tecnopolis – Area Salute Gianni Izzi – Direttore Sanitario LILT Bari Lorenzo Lo Muzio – Rettore Università di Foggia Maurizio Marangelli – Presidente Ordine Giornalisti Puglia Giulio Minerva – Oculista Ospedale Fallacara Triggiano Antonio Moschetta – Università di Bari Fiorenza Pascazio – Presidente ANCI Puglia Elena Ranieri – Università di Foggia Laura Rizzo – Direttore Sanitario Presidio Welfare Adelfia Nicola Simonetti – Divulgatore scientifico Massimiliano Sisto – TRM Network Patrizia Suppressa – Libera Università Mediterranea Silvio Tafuri – Università di Bari

Un successo che guarda al futuro

Il Galà ha rappresentato un momento di riconoscimento, ma anche un trampolino di rilancio per il progetto “La Salute in Puglia”, che continuerà a raccontare storie, esperienze e buone pratiche, nella convinzione che informare bene significhi curare meglio.