Pane e Pomodoro, tentato furto in spiaggia: borseggiatore arrestato dalla Polizia Locale

Estate amara per i ladri: il blitz degli agenti sventa il furto ai danni di una bagnante

Non è iniziata sotto i migliori auspici la stagione estiva per i borseggiatori che prendono di mira le affollate spiagge cittadine. Nella giornata di ieri, a Pane e Pomodoro, frequentata località balneare di Bari, un uomo di origine straniera è stato bloccato e arrestato dalla Polizia Locale dopo aver sottratto una borsa a una bagnante che si era temporaneamente allontanata per un tuffo in mare.

Il furto, avvenuto sotto gli occhi di alcuni presenti, ha subito attirato l’attenzione degli agenti in servizio sulla spiaggia. Il ladro ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto. Durante il fermo, l’uomo ha opposto resistenza, tentando anche di aggredire gli agenti.

Nel frattempo, sul posto sono giunti in supporto anche gli uomini della Polizia di Stato e i “Falchi” della Squadra Mobile, che hanno contribuito a mettere in sicurezza l’area e a verificare la presenza di eventuali complici, attualmente non esclusa.

Il malvivente è stato successivamente condotto al Comando della Polizia Locale dove è stato formalmente tratto in arresto. Le accuse a suo carico sono gravi: furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanze stupefacenti, ritrovate in suo possesso durante la perquisizione.

L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per identificare eventuali altri soggetti coinvolti nel tentato furto.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno dei borseggi estivi lungo i litorali urbani, e le autorità locali raccomandano massima prudenza ai bagnanti, invitandoli a non lasciare incustoditi oggetti di valore e a segnalare immediatamente movimenti sospetti alle forze dell’ordine.