Womən: l’impresa delle donne arriva a Lecce. Il 20 giugno la finale al Castello Carlo V nell’ambito di SudUp

Il percorso Womən non è stato solo un incubatore di competenze, ma anche una palestra relazionale, dove si sono intrecciate esperienze, aspirazioni e alleanze.



“Con grande soddisfazione si conclude questa prima sperimentazione di Womən – Impact Women Can Lead, un’iniziativa che ha dimostrato quanto potenziale imprenditoriale esista tra le donne del Sud e delle Isole italiane. Abbiamo accompagnato cinque team straordinari in un viaggio che è andato ben oltre la formazione: è stato uno spazio di scambio, di costruzione collettiva, di fiducia. Il momento della finale rappresenta una restituzione concreta, ma anche l’inizio di nuove connessioni. Durante le prove di pitch ho visto chiaramente la trasformazione dei progetti: più solidi, più consapevoli, più ambiziosi. Questa prima edizione è solo l’inizio. Continueremo a lavorare per creare spazi di crescita, equità e innovazione accessibili a tuttə, e siamo pronti ad aprire il progetto a chi, come noi, crede che sostenere il talento femminile sia una leva strategica per il cambiamento. Il nostro desiderio è costruire nuove alleanze, rafforzare la rete e far crescere insieme questa visione con nuovi finanziatori.” Monica Del Vecchio, Impact Hub Bari e responsabile del progetto Womən.



Womən è una storia di futuro scritta al presente. E il 20 giugno sarà un’occasione unica per scoprire da vicino le protagoniste di questo cambiamento.

LECCE - Cinque team, cinque idee d’impresa, cinque visioni che raccontano un Sud Italia in fermento, al femminile. Dopo quattro mesi di formazione intensiva, mentoring e confronto, il percorso Womən arriva alla sua tappa conclusiva: l’evento finale si terrà giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 11 al Castello Carlo V di Lecce, nell’ambito dell’iniziativa SudUp promossa da ARTI Puglia.Nato per accompagnare e sostenere donne con un’idea imprenditoriale, Womən è un programma di incubazione e empowerment promosso da Impact Hub Bari, realizzato grazie al finanziamento del Fondo Impresa Femminile di Invitalia, in collaborazione con SprintX e Puglia Women Lead.Al cuore di Womən c’è un obiettivo preciso: rafforzare l’imprenditorialità femminile nelle regioni del Sud e nelle Isole, offrendo un’opportunità concreta di crescita, autonomia e visibilità alle donne che vogliono creare impresa, con particolare attenzione all’innovazione sociale e culturale. Un contest aperto, 33 candidature ricevute, e infine 5 startup selezionate, guidate da team a maggioranza femminile, che hanno intrapreso un percorso personalizzato di 50 ore di formazione, affiancate da mentorship verticali su tematiche strategiche come brand identity, team building, brand awareness e pitching.L’evento del 20 giugno rappresenta il culmine di questo viaggio. Dalle 11.30 il palco sarà tutto delle cinque startup finaliste, che avranno a disposizione cinque minuti per il pitch e cinque per rispondere alle domande della giuria, composta da esperti del mondo dell’innovazione e dell’impresa. Alle 12.30, al termine delle presentazioni, la giuria si riunirà per deliberare e proclamare i progetti vincitori. La mattinata si concluderà alle 13, con la consegna dei certificati di partecipazione e i saluti finali.I 5 team finalisti: Brickgenius; Landsight; MoveOn;Saponificio Sociale; Mirai.La giuria: Giusy Ottonelli – Impact Hub Bari, Diego Antonacci – SprintX, Patrizio Altier – Binp, Vanessa Coppola – The Qube, Sabrina Turturro – SprintLab