Bari accoglie le stelle dell’Opéra di Parigi: prima assoluta di “Histoires Courtes” al Teatro Kismet

BARI - Una serata che promette di entrare nella storia della danza contemporanea pugliese. Sabato 7 giugno, alle ore 21, ilospiterà la, evento di apertura del, la rassegna dedicata alla danza contemporanea promossa dalcon il supporto di

Ideato da ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, in collaborazione con il collettivo internazionale Kor’sia, il gala rappresenta un appuntamento di straordinario respiro internazionale. Per la prima volta in Puglia, saliranno sul palco alcune stelle del Balletto dell’Opéra di Parigi, tra cui l’étoile Hannah O’Neill, protagonista assoluta della scena mondiale.

Un cast d’eccellenza

A dividere il palcoscenico con Hannah O’Neill, sette danzatori di assoluto livello:

Axel Ibot, Daniel Stokes, Antonio Conforti, Yvon Demol, Naïs Duboscq, Letizia Galloni e Jennifer Viscosi, in un programma che intreccia repertorio classico e creazioni contemporanee, in un raffinato dialogo tra tradizione, virtuosismo e innovazione.

Danza e solidarietà: l’arte al servizio del sociale

“Histoires Courtes” non sarà solo un evento di altissimo profilo artistico: la serata darà ufficialmente il via al progetto “Danze per la Solidarietà”, che unisce arte e impegno civile. I proventi dello spettacolo saranno infatti devoluti a scopi benefici, in accordo con l’Amministrazione comunale, con i dettagli che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Una serata irripetibile

Per la città di Bari e per tutta la Puglia, si tratta di un evento senza precedenti, una celebrazione della danza come linguaggio universale capace di emozionare, unire e ispirare. “Histoires Courtes” è destinato a lasciare il segno nella memoria del pubblico e nella storia della scena coreutica italiana.

🎟 Info e biglietti:

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della danza.