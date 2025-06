Lecce, grande successo per l'ICT Day 2025: oltre 900 colloqui di lavoro

LECCE - Un grande successo per l’edizione estiva 2025 dell’ICT Day, l’evento dedicato principalmente a studenti, laureandi e dottorandi di ricerca interessati a lavorare in ambito ICT, dell’intelligenza artificiale e della digital transformation.





L’ICT Day, organizzato dal centro di ricerca I-STORE e diretto dal professor Luigi Patrono, ha infatti consentito l’incontro fra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo le 34 aziende affiliate ad I-STORE e circa duecento ragazzi e ragazze in cerca di un impiego o di una opportunità di collaborazione.





Oltre 900 i colloqui prenotati in presenza o da remoto, anche grazie alla collaborazione con Arpal, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro che, attraverso la sua rete di Centri per l’Impiego, ha contattato tutti i profili in cerca di occupazione presenti nella sua banca dati ICT, soprattutto utenti candidati agli ultimi recruiting che hanno visto la presenza di importanti aziende del settore.





L’ICT Day è stato anche inserito, quest’anno, nel progetto #mareAsinistra, ovvero nella strategia pugliese di attrazione e valorizzazione dei talenti finalizzata soprattutto a rafforzare l’evoluzione della condizione dei giovani della Regione Puglia quali portatori di competenze, valori, energie e talento e attrarre sul territorio talenti tecnologici e creativi internazionali, tra cui i nomadi digitali, pugliesi di ritorno, nuovi investitori.





L’ICT Day è stato dedicato in particolare a studenti, laureandi, laureati e dottoranti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica, Data Science, Ingegneria Gestionale, Management Digitale, Statistica, Matematica, Fisica e ai dottorandi di ricerca in ambito ICT, Intelligenza Artificiale, Digital Transformation.





«L’ICT Day di quest’anno ha avuto un’ottima riuscita - commenta il professor Patrono -, facilitando l’incontro fra aziende ad alto valore aggiunto e giovani talenti, anche grazie alla collaborazione di Arpal Puglia che ringrazio. Creare sinergie, rafforzare il ruolo di cerniera fra mondo del sapere e mondo del lavoro è uno dei cardini della terza missione di UniSalento, che resta la principale incubatrice di opportunità e di crescita per tutto il territorio. Terminata questa bellissima esperienza, il gruppo di I-STORE si rimetterà subito al lavoro per un evento in programma a metà luglio dedicato al networking e che coinvolgerà anche i Distretti, con l’obiettivo da una parte di facilitare nuove progettualità sfruttando le occasioni offerte dagli avvisi di finanziamento regionali e, dall’altra, di offrire una migliore conoscenza dei servizi già disponibili e gratuiti per l’attuazione della transizione digitale».